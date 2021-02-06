Kim Kardashian yine yapacağı yaptı! Tenis kortuna bikinili çıktı

Sanal alemin fenomenlerinden olan ve 200 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü ABD'li model Kim Kardashian yine pozlarıyla gündemde.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündeme gelen Kim Kardashian sosyal medyadaki takipçilerini de ihmal etmiyor.

Son zamanlarda boşanma iddialarıyla gündem olan ve zor günler geçiren model Kim Kardashian bu sefer tenis kortundan verdiği pozlar ile epey konuşuldu.

Öte yandan güzel model Kim Kardashian'ın Kanye Westten ayrı eve çıktığı ve ikilinin artık hayatlarına ayrı devam ettikleri iddia edildi.

Ünlü model Anastasia Karanikolaou ile korta çıkan ve bikinili poz veren Kim Kardashian'ın pozları yürek hoplattı.

İki güzel modeli bu pozları sanal alemde kısa süre içinde beğeni rekorları kırdı ve milyonlarca etkileşim aldı.

İşte Anastasia Karanikolaou ve Kim Kardashian ikilisinin birbirinden özel pozları