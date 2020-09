Kim Kardashian transparan gömleğiyle Malibu'yu salladı

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde ailesini anlatan televizyon programının sona erdiğini açıklamıştı. ‘Keeping Up With The Kardashians’ programının bitmesiyle hayranlarını üzen Kim Kardashian, bu sefer Malibu sahillerinden paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. TV programı Kardashian ailesinin dünya tarafından tanınmasını sağlamıştı.

Kim Kardashian TV programının biteceğini açıklamasının ardından Malibu sahillerinde tatile gitti. Malibu’dan tatil pozlarını paylaşan Kardashian, transparan gömleğiyle denize girdi. Denize girdikten sonra pozlar veren ünlü fenomen hayranlarını mest etti. Güzel fenomen denize girerken transparan gömlek ve ipli bikini giymeyi tercih etti. Kim Kardashian denize girdikten sonra ıslak haliyle dikkat çekici pozlar verdi.