Kim Kardashian Karayipler'de

40 yaşındaki Kim Kardashian, 7 yıldır evli olduğu Kanye West ile boşanmayı planlıyor. Boşanma haberleriyle gündeme gelmesiyle beraber, ailesiyle birlikte Karayipler’de tatile çıkan Kim Kardashian belli ki bu durum hakkında konuşmak istemiyor.

7 Yıllık birliktelik içerisinde 4 çocuk sahibi olan Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin, çocukların velayeti konusunda nasıl anlaşacağı merak konusu. Yakın zamanda avukatlarıyla ve mali danışmanlarıyla ileşime geçen Kim Kardashian boşanma konusunda gayet ciddi gibi görünüyor. 2,2 milyar dolarlık servetin de aileye nasıl paylaştırılacağı henüz kesin değil. Kim Kardashian’ın ailesi de boşanma davaları konusunda sessizliklerini sürdürüyor.

Henüz tam olarak dava açılmış değil, şimdilik görünen o ki Kim Kardashian olabildiğince hayatının keyfini çıkarmaya çalışıyor.

