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Kim Kardashian geri döndü! Kendi markası için kameraların karşına geçti

Özel hayatında ki sorunlarıyla sık sık gündemde olan ünlü model Kim Kardashian kendisine ait markanın reklam çekimlerinde verdiği pozlar ile gündeme oturdu.

28 Şubat 2021 Pazar 22:51
Kim Kardashian geri döndü! Kendi markası için kameraların karşına geçti
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Dünyaca ünlü model Kim Kardashian son zamanlarda özel hayatında ki sorunlar ile sık sık gündeme gelirken, yaptığı paylaşımlar ve verdiği pozlarlarda gündemden düşmüyor.

Evlilik hayatına son vermek için uğraştığı şu sıralarda işlerini aksatmayan güzel model, kendi markasının reklam çekimleri için kameraların karşısına geçti.

Ünlü rapçi Kanye Wes ile evlilik hayatını noktalayan Kim Kardashian kendi markasına ait çorap ve korse markasının çekimleri için verdiği pozlar ile gündeme oturdu.

Eski eşi Kanye Wes'in çıplak giyinmesini istemediği söyleyen Kim Kardashian reklam çekimlerinde üstsüz poz verdi. Kim Kardashian'ın bu pozu kısa süre içinde çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.

İşte ünlü model Kim Kardashian'ın o çekimde verdiği pozlar

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:51
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Kim KardashianKim Kardashian PozlarıKim Kardashian Paylaşımları
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