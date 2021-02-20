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Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açtı

Kim Kardashian ile eşi Kanye West'in aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle boşanacakları yönünde ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Ünlü çiftin boşanmaya karar verdikleri hatta davanın da Kardashian tarafından açıldığı öğrenildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 22:21
Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açtı
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ABD'nin en gözde çiftlerinden biri olan ve attıkları her adımla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Kim Kardashian ile eşi Kanye West, boşanmaya karar verdiler. Aralarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle ayrılma kararı alan çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

Uzunca bir süredir ortaya atılan boşanma iddialarına karşı sessiz kalan çift için öne sürülen iddiaları doğruladıkları ve Kim Kardashian'ın eşi Kanye West’e boşanma davası açtığı belirtildi. Kardashian'ın  boşanmak için mahkemeye verdiği dilekçesinde herhangi bir neden göstermediği öğrenilirken 43 yaşındaki şarkıcı West’in daha önce bipolar olmasını açıklaması boşanmada ana etken olabileceği belirtiliyor.

40 yaşına basan Kardashian'ın Hollywood'un en ünlü boşanma avukatı olan Laura Wasser'e vekalet verdiği ve Los Angeles merkezde bulunan bir mahkemeye başvurduğu kaydedilirken çiftin, evlenmeden önce aralarında evlilik anlaşması yaptıkları ve bu sebepten dolayı da boşanma sürecinin çok fazla uzun sürmeyeceği kaydedildi.

ÜNLÜ ÇİFTİN 2 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ NE OLACAK?

Kanye West'in 1 milyar doları geçen, Kardashian'ın ise 900 milyon dolar civarında bir serveti olduğu ifade edilirken çiftin boşanmadan sonra ortak mallarının paylaşımın nasıl yapılacağı merak konusu oldu. 4 çocuğa sahip olan çiftin, ortak velayet istedikleri öğrenilirken West ve Kardashian ortak aldıkları gayrimenkuller konusunda da görüşmelerini sürdürdükleri bildirildi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
Kim KardashianKanye WestBoşanma
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