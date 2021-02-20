İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Kim Kardashian eşi Kanya West'e boşanma davası açtı

Dünyanın en ünlü çiftlerinden olan Kardashian ve West çifti boşanıyor. Kardashian'ın eşine boşanma davası açtığı ve kısa süre içinde boşanacakları öğrenildi. Çiftin neden boşanacağını ve daha birçok merak edilen konuyu haberimizden öğrenebilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:46
Kim Kardashian eşi Kanya West'e boşanma davası açtı
Takip Et:

Dünyanın gözde çiftleri arasında yer alan Kim Kardashian ve Kanye West evliliklerini sonlandırıyor. 40 yaşında olan Kardashian, eşinden boşanmak için Hollywood’un ünlü boşanma avukatı olan Laura Wasser ile beraber Los Angeles Merkez’de dava açtı.

Kardashian dava dilekçesinde herhangi bir sebep göstermedi. Ama boşanma nedenleri arasında 43 yaşında olan Kanye West’in bipolar rahatsızlığının olabileceği tahmin ediliyor.

İkili evlenmeden önce ön evlilik anlaşması yaptığı için boşanma aşamalarının sıkıntısız ve kolay olacağı söyleniyor.

Kim Kardashian NBA oyuncusu Kris Humphries ile olan 72 günlük evliliğini sonlandırırdken de avukat Laura Wasser ile çalışmıştı.

Çiftin aylardır ayrı yaşadığı ve boşanma iddiaları Kanye West’in sonradan sildiği tweet sayesinde ortaya çıkmıştı. Kanye West’in iddialarına göre eşi Kardashian bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmuş ve bunun üzerine West iki yıldır boşanmaya çalışıyormuş.

Kim Kardashian’ın Nicki Minaj’ın eski sevgilisi olan Meek Mill ile 2018 yılının Los Angeles’ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi’nde konuşan West’in atıf yaptığı düşünülmüştü. Bunların üzerine Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve ona anlayış gösterilmesini söylemişti.

Çifte yakın bir kaynaktan alınan bilgilere göre şu ifadeler kullanıldı:

"Kanye zaman istiyor ve işi için zaman ayırıyor, zamanının çoğunu Wyoming’de geçiriyor. Kısa zamanda, en azından tam zamanlı olarak Los Angeles’a dönmeyi planlamıyor. Kim de bu durumdan şikayetçi değil." 

Yine aynı kaynağın ifadelerinde şunlarda bulunuyor:

"Kanye, etrafında, Kim'i rahat ettirecek muazzam bir destek sistemine sahip. Kanye için çiftlik daha iyi bir yer. Kim’in Los Angeles’ta olması gerekiyor ve çocuklarını da yanında istiyor. Onların hayatlarını normal şekilde sürdürmesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklar babalarıyla her gün iletişim kuruyor, görüntülü konuşma yapıyor."

Çiftin boşanmasında Kardashian’ın annesi Kris Jenner’in de etkisi olduğu söylentiler arasında yer alıyor. Söylenilenlere göre anne Jenner kızına “boşan ondan” demiş.

Anne Jenner, daması West’in atık kontrolden çıktığını bu durumun da kızına ve aile markasına zarar vereceği söyleniyor.

Çiftin boşanmasında merak edilen olaylardan biri de servetlerin paylaşımı oldu. West’in 1 milyar doları aşkı, Kardashian’ın ise 900 milyon dolarlık serveti olduğu söyleniyor.

İkilinin evliliklerinden North, Chicago, Saint ve Psalm adında dört çocukları var. Velayet konusunda da ortak velayet yolunun seçildiği söyleniyor. Kardashian’ın çocukları ile beraber yaşadığı Hidden Hills’te yaşamaya devam etmesi bekleniyor. Bu malikanenin değeri ise 60 milyon dolar.

Çiftin boşanma aşamaları merak ediliyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KenyaWestKimKardashianBoşanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ahmet Çakar Yaman yorumu ile gündem oldu!
Ahmet Çakar Yaman yorumu ile gündem oldu!
Berfu Yenenler: 'Eser ilk buluşmada hesabı bana ödetti'
Berfu Yenenler: 'Eser ilk buluşmada hesabı bana ödetti'
Murat Boz'un yeni klibindeki o detay gözlerden kaçmadı
Murat Boz'un yeni klibindeki o detay gözlerden kaçmadı
Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açtı
Kim Kardashian, eşi Kanye West'e boşanma davası açtı
Merve Boluğur'dan cesur poz!
Merve Boluğur'dan cesur poz!
Merve Boluğur olay pozlarıyla çok konuşuldu
Merve Boluğur olay pozlarıyla çok konuşuldu

Popüler Haberler

Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Seksenler dizisine katılan Özlem Tokaslan kimdir? Mikser Melahat karakteri kimdir?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Tozkoparan İskender dizisinin çekim yerleri neresi? Tozkoparan İskender çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Huawei FreeBuds 4i özellikleri ve fiyatı
ÖSYM ALES puan hesaplama formülü nasıldır?
Bugün alkol satışı yasak mı? 21 Şubat hafta sonu marketlerde içki satışı yasaklandı mı?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Şubat 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Fındık kilo fiyatı ve illere göre fındık fiyatları listesi
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
Elite 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı
31 Mayıs 2019 Cuma Reyting Sonuçları: Hercai, Fatih Portakal, Arka Sokaklar Yarışı Lideri Belli Oldu
Eski evlere devletten 25 Bin TL tadilat desteği ödemesi
Ketoral şampuan nedir? fiyatı ne kadardır? Ketoral şampuan ne için kullanılır?
Kamu çalışanlarının yeni mesai saatleri
Whatsapp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? WhatsApp kullanıcılarının hangi bilgilerini paylaşacak? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster neden yok, yayından kaldırıldı mı?
Terme fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Terme fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
SMS ve e-devlet ile HES kodu alma, sorgulama ekranı
Akçakoca fındık fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar Akçakoca fındık borsası ve piyasa fındık kilo alış ve satış fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.