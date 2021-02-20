Kim Kardashian eşi Kanya West'e boşanma davası açtı

Dünyanın gözde çiftleri arasında yer alan Kim Kardashian ve Kanye West evliliklerini sonlandırıyor. 40 yaşında olan Kardashian, eşinden boşanmak için Hollywood’un ünlü boşanma avukatı olan Laura Wasser ile beraber Los Angeles Merkez’de dava açtı.

Kardashian dava dilekçesinde herhangi bir sebep göstermedi. Ama boşanma nedenleri arasında 43 yaşında olan Kanye West’in bipolar rahatsızlığının olabileceği tahmin ediliyor.

İkili evlenmeden önce ön evlilik anlaşması yaptığı için boşanma aşamalarının sıkıntısız ve kolay olacağı söyleniyor.

Kim Kardashian NBA oyuncusu Kris Humphries ile olan 72 günlük evliliğini sonlandırırdken de avukat Laura Wasser ile çalışmıştı.

Çiftin aylardır ayrı yaşadığı ve boşanma iddiaları Kanye West’in sonradan sildiği tweet sayesinde ortaya çıkmıştı. Kanye West’in iddialarına göre eşi Kardashian bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmuş ve bunun üzerine West iki yıldır boşanmaya çalışıyormuş.

Kim Kardashian’ın Nicki Minaj’ın eski sevgilisi olan Meek Mill ile 2018 yılının Los Angeles’ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi’nde konuşan West’in atıf yaptığı düşünülmüştü. Bunların üzerine Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu olduğunu ve ona anlayış gösterilmesini söylemişti.

Çifte yakın bir kaynaktan alınan bilgilere göre şu ifadeler kullanıldı:

"Kanye zaman istiyor ve işi için zaman ayırıyor, zamanının çoğunu Wyoming’de geçiriyor. Kısa zamanda, en azından tam zamanlı olarak Los Angeles’a dönmeyi planlamıyor. Kim de bu durumdan şikayetçi değil."

Yine aynı kaynağın ifadelerinde şunlarda bulunuyor:

"Kanye, etrafında, Kim'i rahat ettirecek muazzam bir destek sistemine sahip. Kanye için çiftlik daha iyi bir yer. Kim’in Los Angeles’ta olması gerekiyor ve çocuklarını da yanında istiyor. Onların hayatlarını normal şekilde sürdürmesi için elinden geleni yapıyor. Çocuklar babalarıyla her gün iletişim kuruyor, görüntülü konuşma yapıyor."

Çiftin boşanmasında Kardashian’ın annesi Kris Jenner’in de etkisi olduğu söylentiler arasında yer alıyor. Söylenilenlere göre anne Jenner kızına “boşan ondan” demiş.

Anne Jenner, daması West’in atık kontrolden çıktığını bu durumun da kızına ve aile markasına zarar vereceği söyleniyor.

Çiftin boşanmasında merak edilen olaylardan biri de servetlerin paylaşımı oldu. West’in 1 milyar doları aşkı, Kardashian’ın ise 900 milyon dolarlık serveti olduğu söyleniyor.

İkilinin evliliklerinden North, Chicago, Saint ve Psalm adında dört çocukları var. Velayet konusunda da ortak velayet yolunun seçildiği söyleniyor. Kardashian’ın çocukları ile beraber yaşadığı Hidden Hills’te yaşamaya devam etmesi bekleniyor. Bu malikanenin değeri ise 60 milyon dolar.

Çiftin boşanma aşamaları merak ediliyor.