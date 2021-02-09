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Kim Kardashian, ayrılığı çabuk unuttu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yine ağızları açık bıraktı!

Eşi Kanye West’le boşanma aşamasına girdiği belirtilen Kim Kardashian'a ayrılığı çabuk unuttu. Yeşil bikinisi ile verdiği pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kardashin'a sevenleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

09 Şubat 2021 Salı 16:52
Kim Kardashian, ayrılığı çabuk unuttu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yine ağızları açık bıraktı!
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Hayatında yeni bir sayfa açmak için uğraşan ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, Karayipler'e gitti.

40 yaşında olan dünyaca ünlü Kim Kardashian, kız arkadaşı ile beraber gittiği Karayip tatilinde iddialı paylaşım yapmayı sürdürüyor.

Kim Kardashian, konuk olarak yer aldığı bir programda eşi Kanye'nin artık açık giyinmesine sıcak bakmadığını ifade etmişti.

Düzgün fiziğiyle kıvrımlarını gözler önüne seren Kardashian, boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West'e adeta nispet yapar gibi paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Kardashian, zeytin yeşili bikinisi ve aynı renk sandaleti ile verdiği pozlar ile adeta "Geri döndüm" mesajı verdi.

Ünlü ismin cesur paylaşımına takipçileri "Ayrılık sana yaradı" yorumları yaptı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:52
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Anahtar Kelimeler:
KimKardashianKanyeWest
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