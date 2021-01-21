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Kilolarından hızla kurtulan Meryem Uzerli'den yepyeni pozlar!

İkinci bebeği Lily Koi'yi kucağına alan çiçeği burnunda anne Meryem Uzerli, doğum kilolarında hızla kurtuldu ve takipçilerine yepyeni fotoğraflar paylaştı.

21 Ocak 2021 Perşembe 19:43
Kilolarından hızla kurtulan Meryem Uzerli'den yepyeni pozlar!
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2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı dünyaya getiren Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisinde olan bebeğini geçtiğimiz günlerde kucağına almıştı.

İkinci kez anne olan Meryem Uzerli, doğum kilolarından da kısa sürede kurtuldu ve minik kızıyla yepyeni fotoğraflar paylaştı.

Bebeği Lily Koi'yi paylaşmaya doyamayan güzel oyuncu, bebeğinin babası hakkında henüz bir açıklama yapmazken Instagram hesabı üzerinden takipçileri için yayınladığı yeni pozlarında oldukça fit bir görünüme sahip olduğu görüldü.

Başarılı oyuncunun Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri, fotoğrafların altına 'Doğum kilolarından hızla kurtulmuş' yorumlarında bulundular.

 

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
Meryem UzerliLily Koi
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