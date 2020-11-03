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Khloe Kardashian verdiği pozlarla gündem oldu

Ünlü model ve stilist olan Kim Kardashian kız kardeşi olan Khloe Kardashian sanal alemde verdiği pozlarla gündem oldu.

03 Kasım 2020 Salı 19:18
Khloe Kardashian verdiği pozlarla gündem oldu
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Ünlü model ve stilist olan Kim Kardashian kız kardeşi olan Khloe Kardashian ablası gibi şöhret olma yolunda hızla ilerliyor.

Instagramı aktif kullanan güzel model Kardashian yaptığı paylaşımlar sayesinde ününe ün katmaya devam ediyor.

Khloe Kardashian 122 milyon aktit takipçi sayısını hergün yaptığı iddialo paylaşımlar sayesinde katmaya devam ediyor.

Kardashian ınstagram hesabında paylaştığı iddialı pozlara her gün bir yenisini eklerken, ünlü modelin pozlarıda rekor  beğeni alıyor.


Son olarak sosyal medyada 3 kız kardeş olan  Kim, Khloe ve Kourtney Kardashian da birlikte poz verdi kız kardeşlerin sosyal medyada verdiği pozlarla gündem oldu.

3'lü pozdan sonra Khloe Kardashian pembe bikinisiyle verdiği iddialı fotoğrafına kısa süre içidne binlerce beğeni aldı.

İşte Khloe Kardashian'ın birbirinde iddialı cesur pozları

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:18
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Anahtar Kelimeler:
Khloe KardashianKim Kardashian
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