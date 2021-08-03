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Kevin Durant, Zehra Güneş’i takibe aldı

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızı Zehra Güneş, performansıyla adını herkese duyurdu. 22 yaşındaki yıldız oyuncuyu, NBA yıldızı Kevin Durant takibe aldı. Zehra Güneş’te Kevin Durant’i takip etmeye başladı.

03 Ağustos 2021 Salı 14:11
Kevin Durant, Zehra Güneş’i takibe aldı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Milli Voleybol Takımı tarihinde ilk kez olimpiyat oyunlarında çeyrek finale kalmayı başardı. Takımın yıldız isimlerinden Zehra Güneş ise performansıyla adını tüm dünyaya duyurdu.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen tunuvanın en skorer oyuncusu konumunda yer alan Zehre Güneş’i NBA yıldızı Kevin Durant sosyal medyada takip etmeye başladı. 22 yaşındaki genç voleybolcu da 32 yaşındaki yıldız basketbolcu Kevin Durant’i geri takip etti. 22 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş, Tokyo oyunlarındaki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

 


Son Güncelleme: 03.08.2021 14:11
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Anahtar Kelimeler:
Zehra GüneşKevin Durant
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