Kerry Jayne'nin çocuklarıyla birlikte havuz keyfi

Dünyaca tanınan 39 yaşındaki ünlü ingiliz söz yazarı ve şarkıcı Kerry Jayne çocuklarıyla birlikte lüks bir tatil köyünde tatilin keyfini çıkarıyor.

Başarılı şarkıcının sevgilisi ve çocuklarıyla kaldığı mekanın havuzunda geçirdiği keyifli anlarını paparaziler görüntülendi.

Jayne ailesinin keyfli olduğu dakikalarda bir ara şarkıcı Kerry Jayne şakalaşmanın dozu artınca üzerinde ki kıyafetleriyle birlikte kendini havuza bıraktı.

Sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçiren Jayne'nin havuza atlamasından sonra çocuklarıda havuza atladı.

İşte güzel şarkıcının ailesiyle birlikte İspanya'da ki tatilinden bir kaç kare