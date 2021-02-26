Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı Feelin Myself’ten alıntı mı?

Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı çıktı. Şarkı, Youtube Trend listesinde yerini aldı. Ancak şarkının sözlerinin çalıntı olduğu iddia edilmektedir.
Şarkının sözleri
İnmem o levela çok yakın red bottom
Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp
Yaptıklarım hep haterların dilinde
Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)
Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür
Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)
Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü
Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (Bitch)
Görüp ister Missoniden bikini
İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki
Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim
Geziyorum elimde şampanya
Hayallerim sığmıyor dünyaya
Hayatımı adadım bu rüyaya
Sen yerinde say, çıkıyorum uzaya
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Dinleyen birçok kişi şarkıyı ve klibi Feelin Myself’e benzetti. Feelin Myself, Will.i.am ve Miley Cyrus’a aittir.