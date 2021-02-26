Kerimcan Durmaz Peşimde şarkısı Feelin Myself’ten alıntı mı?

Kerimcan Durmaz’ın yeni şarkısı çıktı. Şarkı, Youtube Trend listesinde yerini aldı. Ancak şarkının sözlerinin çalıntı olduğu iddia edilmektedir.

Şarkının sözleri

İnmem o levela çok yakın red bottom

Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp

Yaptıklarım hep haterların dilinde

Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)

Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür

Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)

Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü

Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (Bitch)

Görüp ister Missoniden bikini

Hesaplıyo kaç gecede birikir

İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki

Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim

Geziyorum elimde şampanya

Hayallerim sığmıyor dünyaya

Hayatımı adadım bu rüyaya

Sen yerinde say, çıkıyorum uzaya

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Dinleyen birçok kişi şarkıyı ve klibi Feelin Myself’e benzetti. Feelin Myself, Will.i.am ve Miley Cyrus’a aittir.