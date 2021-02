Kerimcan Durmaz Peşimde klibi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Sosyal medya fenomenlerinden biri olan Kerimcan Durmaz şarkıcı olmaya hazırlanıyor. Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Peşimde adlı bir şarkı çıkardı. Kerimcan Durmaz’ın hayranları Kerimcan Durmaz’ın klip çıkarıp çıkarmadığını merak ediyor. Kerimcan Durmaz’ın takipçileri Peşimde klibi yayınlandı mı, Peşimde şarkısı ne zaman yayınlanacak sorularının yanıtlarını arıyor.

Kerimcan Durmaz Peşimde Klibi Ne Zaman?

Instagram hesabından Peşimde adlı klibiyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Peşimde isimli single çalışmasının gece 00.00’da tüm dijital platformlarda yayınlanacağını duyurdu.

YouTube platformunda ise bugün saat 13.00’da yayınlanacak olan Peşimde klibi, Kerimcan Durmaz’ın kendi YouTube hesabından hayranlarıyla buluşacak.

Kerimcan Durmaz, yeni klibiyle alakalı İngilizce açıklamada bulundu:

My single Pesimde will be live on all digital platforms at 12 am GMT+3 today!

Pesimde music video will be up on Youtube at 1 pm tomorrow!