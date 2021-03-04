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Kerimcan Durmaz Aleyna Tilki hakkında konuşt “Yarışa girmek istemiyorum.”

‘Peşimde’ şarkısı ile sosyal medyada gündem olan Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki ile aynı gün yayınlanan klibi hakkında konuştu. Aleyna Tilki ile yarışa girmek istemediğini belirten şarkıcı ve DJ kendi yolunla ilerleyeceğini söyledi.

04 Mart 2021 Perşembe 14:08
Kerimcan Durmaz Aleyna Tilki hakkında konuşt “Yarışa girmek istemiyorum.”
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Number One’a konuk olan Dj ‘Peşimde’ şarkısının yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Durmaz, çıkardığı şarkı ile müzik dünyasını sallarken aynı gün klibi çıkan genç yetenek Aleyna Tilki’nin ‘Retrograde’ şarkısı ile ikili arasında rekabet oluştu.

Klibi için çok emek verdiğini dile getiren DJ Durmaz, bu şarkı için büyük prodüksiyon şirketleri ile bir araya geldiğini ve şarkısının tamamen kendisine ait olduğunu söyledi. Klibi çekmek için Los Angeles’a gitmeyi karar kılan Kerimcan Durmaz, klip için üzerinde çok çalıştığını ve emek verdiğini söyledi.

“Bu sektörden devam edeceğim. Büyük düşünüyorum.”

26 yaşındaki Kerimcan Durmaz kendisine yöneltilen sorular arasında artık müzikle mi uğraşacaksın sorusuna; DJ kariyerine devam etmek istemediğini, yeni şarkılar çıkartacağını ve bu sektörden devam edeceğini belirtti. Büyük düşündüğünü belirten Durmaz, konserler, tuneler olarak önek verdi.

Aleyna Tilki ile yarışma girmek istemediğini söyleyen şarkıcı, klibinin yayınlanacağı tarihi daha önceden duyurduğunu söylediğini belirtti. Aleyna’yı başarılı bulduğunu dile getiren şarkıcı, yarışa girmek istemediğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:08
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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan DurmazPeşimdeKlipLos Angeles
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