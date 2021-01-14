Kerem ve Hande’nin olay yaratan pozlarından sonra Sarp Bozkurt’tan gönderme!

FOX TV’de yayınlanan ‘Sen Çal Kapımı’ başrol oyuncularından Kerem Bursin ve Hande Erçel kısa zaman öncesinde dizide ki arkadaşları ile toplu fotoğrafta ikilinin beraber yakın duruşundan kaynaklı izleyiciler tarafından aşk yaşadıkları iddiaları öne sürüldü. Kerem Bursin ve Hande Erçel ise ısrarla söylenenlere kulak asmayarak devam etmekte.





Erçel ile Bursin’in vermiş olduğu yakın poz ile yanlış anlaşılmalara sebep olan fotoğrafın bir benzerini dizi arkadaşı Sarp Bozkurt ve Kerem Bursin benzetme yaparak yanak yanağa poz verdi. Fotoğrafı gören hayranları ise bu duruma güldü.







Sarp Bozkurt ise kendi sosyal medya hesabında göndermeli bir açıklamada bulundu.