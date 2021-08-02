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Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisine veda edeceği iddia edildi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in Fox TV ekranlarında izleyenlerle buluşan Sen Çal Kapımı dizisinden ayrılacağı iddia edildi. Peki iddialar doğru mu? İşte yanıtı…

02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:16
Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisine veda edeceği iddia edildi
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Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında birinciliği haftalardır kimseye kaptırmayan Sen Çal Kapımı dizisinde artık yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Sevilen dizinin ilerleyen haftalar final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son zamanlarda çıkan bazı iddialara göre ise dizinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin, yapımdan ayrılmak için final gününü beklemeyecek.

Fox TV’nin başarılı dizisi Sen Çal Kapımı’nın başrol oyuncularından Kerem Bürsin’in diziden ayrılacağı iddiası ortaya atıldı. Yapımın hali hazırda final yapacak olmasına rağmen başarılı oyuncunun diziden neden erken ayrılma kararı aldığı ise halen gizemini koruyor.

Yapımcı şirket Sen Çal Kapımı’nın Eylül ayı içerisinde ekranlara veda edeceğini açıkladı. Dizinin sona ermesinin ardından farklı ve yine uzun soluklu bir dizinin Fox TV ekranlarına gelmesi bekleniyor. Kerem Bürsin iddiaları konusunda ise henüz bir açıklama yapılmış değil.


Son Güncelleme: 02.08.2021 22:16
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvSen çal KapımıKerem Bürsin
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