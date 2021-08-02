Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisine veda edeceği iddia edildi

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve reyting sıralamasında birinciliği haftalardır kimseye kaptırmayan Sen Çal Kapımı dizisinde artık yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Sevilen dizinin ilerleyen haftalar final yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son zamanlarda çıkan bazı iddialara göre ise dizinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin, yapımdan ayrılmak için final gününü beklemeyecek.
Yapımcı şirket Sen Çal Kapımı’nın Eylül ayı içerisinde ekranlara veda edeceğini açıkladı. Dizinin sona ermesinin ardından farklı ve yine uzun soluklu bir dizinin Fox TV ekranlarına gelmesi bekleniyor. Kerem Bürsin iddiaları konusunda ise henüz bir açıklama yapılmış değil.
Son Güncelleme: 02.08.2021 22:16