Kerem Bürsin'den sevgilisi Hande Erçel'e büyük jest

Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, şu sıralarda magazin dünyasının en konuşulan çiftlerinden birisi konumunda bulunuyor. Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde bir araya gelen başarılı oyuncuların aşk hayatı da bu buluşmayla başlamış oldu. Güzel oyuncu Hande Erçel’in bugün kendisine gelen bir gül demetini Instagram hesabında takipçileri ile paylaştı. Hayranları bu gizemli hediyenin kimden geldiğini ve sevgilisi Kerem Bürsin’in bu duruma ne tepki vereceğini oldukça merak ediyor.

Aşkları Sen Çal Kapımı dizisi ile başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, şu sıralarda da reyting rekortmeni dizinin çekimlerine tüm hızıyla devam ediyorlar. Aşklarını yoğun olarak yaşayan çiftin özel hayatı da görenleri kıskandırıyor.

Gül Demeti Kimden Geldi?

Hande Erçel’e gelen hediye gül demeti birçok kişinin dilindeydi. Hayranları bu hediyenin kimden geldiğini merak ediyordu. Başarılı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrası bu gizem aydınlandı. Gül demetinin Hande Erçel’in yakın arkadaşı Serhat Şen’den geldiği öğrenildi.