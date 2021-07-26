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Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı?

Sen Çal Kapımı dizisi setinde aşkları başlayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel uzun süredir sessizliklerini koruyor. Bu sessizliğin ardından magazin basınında Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı sorusu gündeme geldi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:34
Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı?
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FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde partner olan ve daha sonra sevgili olduklarını açıklayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, aşklarıyla hayranlarını sevindirmişti. Sürpriz bir şekilde başlayan aşk sonrasında ikili sık sık objektiflere takılmıştı. Sosyal medya hesaplarında da birbirlerine sık sık yorum gönderen çiftin uzun süredir sessiz kalması ortaya yeni iddiaların atılmasına neden oldu.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı?

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan çift dizi çekimleri dışında uzun süredir birlikte görüntülenmiyorlar. İkilinin bu sessizliği sonrasında ayrılık iddiaları gündeme geldi. çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, yoğun iş tempoları nedeniyle paylaşım yapmadıkları düşünülüyor.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
Sen çal KapımıKerem Bürsin Ve Hande Erçel Ayrıldı Mı
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