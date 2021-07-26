Kerem Bürsin ve Hande Erçel ayrıldı mı?

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde partner olan ve daha sonra sevgili olduklarını açıklayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti, aşklarıyla hayranlarını sevindirmişti. Sürpriz bir şekilde başlayan aşk sonrasında ikili sık sık objektiflere takılmıştı. Sosyal medya hesaplarında da birbirlerine sık sık yorum gönderen çiftin uzun süredir sessiz kalması ortaya yeni iddiaların atılmasına neden oldu.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan çift dizi çekimleri dışında uzun süredir birlikte görüntülenmiyorlar. İkilinin bu sessizliği sonrasında ayrılık iddiaları gündeme geldi. çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, yoğun iş tempoları nedeniyle paylaşım yapmadıkları düşünülüyor.