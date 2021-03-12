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Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?

Sevilen yakışıklı oyuncu ödül törenini terk etti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan ödül töreninde Kerem Bürsin'in salonu neden terk ettiği merak konusu haline geldi. Radyocu olan Bay J'nin ödül töreninde sarf ettiği sözler yakışıklı oyuncuyu kızdırdı. İşte yaşanılan olay hakkında detaylar...

12 Mart 2021 Cuma 21:18
Kerem Bürsin neden Yıldız Teknik Üniversitesi ödül törenini terk etti?
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Ekranların yakışıklı yüzü olan Kerem Bürsin "Sen Çal Kapımı" dizisinde rol arkadaşı olan Hande Erçel ile samimiyeti büyük ses getirmişti. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen ödül törenine katılan başarılı oyuncu ödülün ardından salonu terk etti. Konukların büyük bir şoka uğradığı ödül töreninde Bürsin'in neden salonu terk ettiği merak konusu haline geldi. 

Ödül töreninin sunuculuğunu yapan ve aynı zamanda radyocu olan Bay J'nin sarf ettiği sözler Kerem Bürsin'i sinirlendirdi. Ardından Bürsin salonu terk etti.  

‘2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülüne layık görülen, Bürsin ödülünü alırken kürsüye konuşma yapmaya çıktı. Konuşmasında “İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.” cümlelerine yer verdi. 

Kürsüden inen Bürsin'in ardından törende sunuculuk yapan, radyo komedyeni olarak bilenen ve dinleyicilerini konuşmalarıyla güldüren Bay J sarf ettiği cümlelerle Bürsin'i sinirlendirdi. Bay J “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti” cümlelerini sarf ettikten sonra konuklar büyük şoka uğradı. Şakayla karışık bir şekilde söylenilen sözlerden sonra Kerem Bürsin gazetecilerin sorularına cevap vermeden salonu terk etti. 

Yaşanılan olayın ardından Bay J sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kalbini kırdığı insanlardan özür dilerken, Bürsin'den özür dilemeyi ihmal etmedi. Ayrıca yaptığı video paylaşımında kendini açıklama yapma zorunluluğu altında hissettiğini, magazinci arkadaşların işlerini yaptıklarını ancak şakayla söylediği cümlelerin bir bölümünün alındığını devamının ise çarpıtıldığını aktardı. Konuşmanın başında gerçekten oyuncuların zor şartlarda çalıştığını anlattığını belirtti. 

Kerem Bürsin'den özür dilemeyi ihmal etmeyen Bay J paylaşımında kimsenin parasında gözü olmadığını konunun sonunda Kerem Bürsin üzerinden şaka yaptığını ifade etti. Başarılı oyuncuyu çok sevdiğini açıklayarak oyuncuların nasıl zor şartlarda çalıştığını bildiğini belirtti. Kalbini kırdığı insanlardan özür dileyerek, Bürsin'in zeki bir insan olduğunu ve böyle bir şakaya alınacak biri olmadığını söyledi. Ardından yakışıklı oyuncuya sevgilerini yolladı. 



Son Güncelleme: 12.03.2021 21:18
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Kerem BürsinKerem Bürsinin ödül Törenini Neden Terk EttiBay JYıldız Teknik Üniversitesi
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