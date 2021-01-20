Kerem Bürsin ile kardeşi Melis'in benzerliği ağızları açık bıraktı!

Son zamanlarda adını sıkı sık dizideki partneri olan Hande Erçel ile duyduğumuz Kerem Bürsin, dizide gösterdiği performansı ve göz alıcı yakışıklılığıyla dillerden düşmüyor. Meslek hayatının zirvesinde olan oyuncu hayran kitlesini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özel hayatıyla sık sık gündemde olan Kerem Bürsin’in intagram hesabında 6.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Kerem Bürsin’in ailesini merak eden kişilerin sayısı ise günden güne artıyor. Kerem Bürsin ile kardeşi Melis’i yan yana görenler ise iki kardeşin benzerliğine inanmakta güçlük çekiyor.

işte Kerem Bürsin ve kardeşi Melis...