İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...

Kerem Bürsin ile kardeşi Melis'in benzerliği ağızları açık bıraktı!

Son zamanlarda dizideki partneri olan Hande Erçel ile adı sık sık anılan Kerem Bürsin, kardeşiyle çekildiği fotoğrafı gündem oldu. Yakışıklı ve başarılı oyuncunun kız kardeşini gören kişiler, iki kardeşi birbirine çok benzetti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:02
Kerem Bürsin ile kardeşi Melis'in benzerliği ağızları açık bıraktı!
Takip Et:

Son zamanlarda adını sıkı sık dizideki partneri olan Hande Erçel ile duyduğumuz Kerem Bürsin, dizide gösterdiği performansı ve göz alıcı yakışıklılığıyla dillerden düşmüyor. Meslek hayatının zirvesinde olan oyuncu hayran kitlesini her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Özel hayatıyla sık sık gündemde olan Kerem Bürsin’in intagram hesabında 6.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Kerem Bürsin’in ailesini merak eden kişilerin sayısı ise günden güne artıyor. Kerem Bürsin ile kardeşi Melis’i yan yana görenler ise iki kardeşin benzerliğine inanmakta güçlük çekiyor.

işte Kerem Bürsin ve kardeşi Melis...



Son Güncelleme: 20.01.2021 16:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kerem BürsinHandeErçelKardeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eda Ece kirada oturduğu evi satın aldı! Büyük yatırıma imza atan o ev nerede?
Eda Ece kirada oturduğu evi satın aldı! Büyük yatırıma imza atan o ev nerede?
Online alışveriş sitesi para karşılığında ünlülerden video çekmesini istiyor!
Online alışveriş sitesi para karşılığında ünlülerden video çekmesini istiyor!
Evinde tadilat yaptırmak isteyen Ezgi Mola isyan etti! “O paraya Beylikdüzün’nden evalınır!”
Evinde tadilat yaptırmak isteyen Ezgi Mola isyan etti! “O paraya Beylikdüzün’nden evalınır!”
Kuşları ölen karı koca peş peşe felç geçirdi! Onları gören kızları bayıldı
Kuşları ölen karı koca peş peşe felç geçirdi! Onları gören kızları bayıldı
Hazal Subaşı, makyajsız pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Hazal Subaşı, makyajsız pozlarıyla kendine hayran bıraktı
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan, sosyal medyada alay konusu oldu
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan, sosyal medyada alay konusu oldu

Popüler Haberler

BİM mağazalarında satışa çıkarılan Kiwi katı meyve sıkacağı incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
BİM market indirimli Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Tövbeler Olsun dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Survivor Barış Özbek kimdir? Barış Özbek nereli, kaç yaşında?
EXXEN Şeref Bey oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
FOX TV Kanunsuz Topraklar oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Hatay askere kaç gönderiyor? 2021 Hatay merkez ve ilçeleri celp dönemleri
E-Devlet kredi notu sorgulama nasıl yapılır? 2021
Devlet elektrik faturası ödeme desteği için şartlar ve başvuru işlemleri 2021
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 4 Ocak Cumartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
İSMEK 2020 kayıtları ne zaman başlıyor?
E-Haciz neden dolayı gelir? E-Haciz hesaplardan nasıl kaldırılır?
ATV Maria ile Mustafa dizisi ne zaman final yapıyor? Final bölümü tarihi belli oldu mu?
Rüyada ağlamak ne demek? Rüyada ağladığını görmenin anlamı
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
İstanbul askere kaç gönderiyor? 2021 İstanbul merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayatı!
Acemi Anneler dizisinde Nil karakterine Merve Üçer hayat veriyor
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Ocak 2021
Acemi Anneler dizisi Hayat’ı kim canlandırıyor? Cansın Yılmazın biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.