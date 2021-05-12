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Kerem Bürsin, Hande Erçel ile olan ilişkisini yalanlamadı!

Kerem Bürsin ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde beraber oynadığı partneri Hande Erçel ile birlikteliklerini kameraların karşısında ilk defa diler getirdi. İşte yakışıklı oyuncunun verdiği demeçler…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:03
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile olan ilişkisini yalanlamadı!
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Her seferinde ilişkilerinin olmadığını beyan eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin Maldivler tatilinin dönüşünde havaalanında el ele görüntülenmişti.

Her seferinde sevgili olmadıklarını belirten ikiliden Bürsin, ilk kez kameraların karşısında aşk iddialarının gerçek olduğunu belirtti.

Hande Erçel ile beraber sete gelen Kerem Bürsin, basının kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Bürsin, “Hande Erçel ile aşk yaşamaya ne zaman başladınız?” şeklinde yöneltilen soruya “Hiçbir zaman gizlemedik.

Aşk Maldivler’de başlamadı. İyi güzel gidiyor. En önemlisi baştan beri biz iyi anlaşan iki dost olduk, sonrasında bir şeyler gelişti. Bazı şeyler özel tabi o kadar anlatamıyorum” ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Kerem BürsinHande ErçelAşkIlişki
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