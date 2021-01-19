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Kerem Bürsin Hande Erçel ile aşk yaşadıkları iddialarına yanıt verdi

Set çıkışında Kuruçeşme'de gazetecilerin sorularına yanıt veren Kerem Bürsin, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya ile ilgili soruları yanıtladı. Kerem Bürsin aşk iddiaları için aşırı yakın arkadaşız dedi.

19 Ocak 2021 Salı 21:49
Kerem Bürsin Hande Erçel ile aşk yaşadıkları iddialarına yanıt verdi
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Sürekli beraber görüntülenen, sürekli haklarında sevgili olup olmadıkları yönünde haberler çıkan ve Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi gündemden düşmüyor. Kuruçeşme’de görüntülenen Kerem Bürsin, muhabirler tarafından kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Bürsin, ilk olarak O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde söylediği şarkı ile ilgili çok heyecanlı olduğunu ve şarkı söylemenin onluk bir şey olmadığını söyledi. Yakışıklı oyuncu duşta şarkı söylemeye devam edeceğim diyerek esprili bir dille yanıt verdi. Serenay Sarıkaya ile ilgili sesi çok güzel diyen gazeteciye evet sağ ol onu soktuğun için diyerek yanıt verdi.

Kerem Bürsin, Hande Erçel sorusuna ise çok yakın arkadaş olduklarını annesi ile tanışmaları hakkında ise annesinin sete gelerek oradaki herkesle tanıştığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Instagram yorumlarında Kerem Bürsin’in annesi ve Hande Erçel arasında bir konuşma geçmişti. İşte o yorumlar:



Son Güncelleme: 19.01.2021 21:49
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Anahtar Kelimeler:
KerembursinHandeerçel
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