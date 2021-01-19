Kerem Bürsin Hande Erçel ile aşk yaşadıkları iddialarına yanıt verdi

Sürekli beraber görüntülenen, sürekli haklarında sevgili olup olmadıkları yönünde haberler çıkan ve Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel ikilisi gündemden düşmüyor. Kuruçeşme’de görüntülenen Kerem Bürsin, muhabirler tarafından kendisine sorulan soruları yanıtladı.
Kerem Bürsin, Hande Erçel sorusuna ise çok yakın arkadaş olduklarını annesi ile tanışmaları hakkında ise annesinin sete gelerek oradaki herkesle tanıştığını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Instagram yorumlarında Kerem Bürsin’in annesi ve Hande Erçel arasında bir konuşma geçmişti. İşte o yorumlar:
Son Güncelleme: 19.01.2021 21:49