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Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in birlikte yaşadığı iddia edildi

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in birlikte yaşadığı iddia edildi. Acarkent sakinleri ünlü çiftin Ağustos ayından beri birlikte yaşadığını öne sürdü.

05 Ekim 2020 Pazartesi 10:49
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in birlikte yaşadığı iddia edildi
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Bir Zaman Çukurova dizisi oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek’in adı aşk dedikodularıyla anılmaya başlandı. Magazin gündeminde yer alan iddialara göre Alışık’ın Altınbilek ile Acarkent’te yaşadıkları ortaya çıktı.

Aylık 35 bin TL’ye kiraladığı evde Altınbilek ile yaşayan Alışık’ın ilişkilerini gizli tutabilmek için büyük bir çaba sarf ettiği belirtiliyor.


Hilal Altınbilek’in köpeğini gezdirdiği sırada objektiflere takılan Alışık, aşk iddialarını yalanlamıştı.

‘’İyi arkadaşız hepsi bu.’’

Kerem Alışık, Altınbilek ile aşk yaşadığı iddialarına ‘’Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi çalışan iki iyi arkadaşız, hepsi bu.’’ diye yanıtlamıştı.

Acarkent sakinleriyse çiftin eve girip çıktığını gördüklerini öne sürerek, ikilinin Ağustos ayından bu yana birlikte yaşadığını öne sürdü.

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 10:49
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Anahtar Kelimeler:
Kerem AlışıkHilal Altınbilek
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