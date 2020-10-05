Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in birlikte yaşadığı iddia edildi

Bir Zaman Çukurova dizisi oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek’in adı aşk dedikodularıyla anılmaya başlandı. Magazin gündeminde yer alan iddialara göre Alışık’ın Altınbilek ile Acarkent’te yaşadıkları ortaya çıktı.

Aylık 35 bin TL’ye kiraladığı evde Altınbilek ile yaşayan Alışık’ın ilişkilerini gizli tutabilmek için büyük bir çaba sarf ettiği belirtiliyor.

‘’İyi arkadaşız hepsi bu.’’

Hilal Altınbilek’in köpeğini gezdirdiği sırada objektiflere takılan Alışık, aşk iddialarını yalanlamıştı.

Kerem Alışık, Altınbilek ile aşk yaşadığı iddialarına ‘’Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi çalışan iki iyi arkadaşız, hepsi bu.’’ diye yanıtlamıştı.

Acarkent sakinleriyse çiftin eve girip çıktığını gördüklerini öne sürerek, ikilinin Ağustos ayından bu yana birlikte yaşadığını öne sürdü.