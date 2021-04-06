Kendall Jenner'dan yine olaylı pozlar

Sanal alemde 158 milyondan fazla takipçisi bulunan aynı zamanda Kim Kardashian'ın kardeşi olan model Kendall Jenner instagramda olaylı paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Devin Booker ile birlikteliğini ilan eden 25 yaşındaki model, bebek özlemiş çektiğini dile getirmiş ve hayranlarını meraklandırmıştı.

Sanal alemdeki takipçilerini hiç ihmal etmeyen güzel model sık sık yaptığı iddialı paylaşımlar ve altına düştüğü notlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak evinin bahçesinden bikinili pozlarını hayranlarına sunan Kendall Jenner , altına giydiği kahverengi çizmeleriyle epey konuşuldu.

Kendall Jenner'ın kombini kadar kaslı vücududa hayranlarının dikkatini çekti. ve çok fotoğraf olarak paylaştığı gönderisi kısa süre içinde 8 milyondan fazla beğeni topladı.

İşte karantinadan çıkılan ve özel pozlar ile takipçilerinin karşısına çıkan Kendall Jenner'dan dikkat çeken o pozlar