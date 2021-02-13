Kendall Jenner pozlarıyla kasıp kavurdu

Sanal alemin ve reklam çekimlerinin aranan yüzlerinde birisi olan ünlü model Kendall Jenner yine reklam çekimi için kameraların karşısına geçti.

Aynı zamanda Kim Kardashian'ı üvey kardeşi olan güzel model sanal alemide aktif kullanıyor.

151 milyon takipçisi bulunan Kendall Jenner, neredeyse kardeşi Kim Kardashian kadar sanal aleminde aranan modelleri arasında.

Ülkesinde bir ürünün reklam çekimleri için ünlü bir marka ile anlaşan ve kameraların karşısına geçen Kendall Jenner verdiği pozlarıyla görenlerin yüreklerini hoplattı.

Çekimler sırasında verdiği çok özel pozlardan bir kaç tanesini Instagram hesabımda paylaşan Kendall Jenner ortalığı kasıp kavurdu.

Güzel modelin instagramda paylaştığı o pozları kısa süre içinde milyonlarca beğeni topladı.

İşte Kendall Jenner'ın birbinden özel pozları