İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak açıkladı
Son Dakika
TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu...

Kendall Jenner için kapının önünde toplandılar

Kendall Jenner, benzin istasyonuna uğradı. Kendisi aldığı benzinin ödemesini yaparken dışarıda kalabalık birikti.

05 Şubat 2021 Cuma 01:21
Kendall Jenner için kapının önünde toplandılar
Takip Et:

Victoria Secret’ın 1.78 boyundaki ünlü modeli Kendall Jenner, Beverly Hills’te benzin istasyonunda aracına benzin alırken kameralara yansıdı. Arabasına benzin doldurduktan sonra dükkana girdi. Bir sürü fotoğrafçı kapının önünde birikmişti bile.

 

Magazin fotoğrafçılarının arasında Kendall Jenner’ın hayranı da bulunuyor. 25 yaşındaki genç model magazinciler ve hayranı tarafında beklendi.

 

Dükkandan çıkıp arabasına binen Jenner, kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini el hareketleriyle anlatmaya çalışan hayranını fark etti. Hayranın gelmesi için arabasının camını indirdi. Hayran, cep telefonun ön kamerasıyla fotoğraf çekerken Kendall Jenner eliyle zafer işareti yaptı. Hayran, Jenner’a teşekkür ettti.

 

Jenner, aynı gün içerisinde cilt bakım kliniğine de uğrarken görüntülendi.

 

Geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner’ın kızı Stormi’nin doğum günüydü. Kendall Jenner, Instagram hesabı üzerinden yeğeniyle sarılırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

 

Stormi’nin geçen yıl yapılan 2. yaş günü, kalabalık bir partiyle kutlanmıştı. Koronavirüs sebebiyle Stormi’nin 3. Doğum günü aile arasında küçük bir partiyle kutlandı.

 

Genç model, aynı gün bir cilt bakım kliniğinden çıkarken de objektiflere takıldı. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle iş anlaşmaları aksasa da cilt bakımını da ihmal etmedi. Doğum günü kutlaması birkaç gün boyunca devam etti.



Son Güncelleme: 05.02.2021 01:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kendall JennerKardashianBenzin IstasyonuStormi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Barış Özbek kimdir?
Survivor Barış Özbek kimdir?
Songül Karlı'nın mini elbiseli pozu gündem oldu!
Songül Karlı'nın mini elbiseli pozu gündem oldu!
Kaan Yıldırım'dan kocaman öpücüklü fotoğraf
Kaan Yıldırım'dan kocaman öpücüklü fotoğraf
Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti
Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti
Şeyma Subaşı, bornozlu bir şekilde sevgilisine sarıldı
Şeyma Subaşı, bornozlu bir şekilde sevgilisine sarıldı
Can Yaman'dan İtalyan sevgilisiyle ilk paylaşım
Can Yaman'dan İtalyan sevgilisiyle ilk paylaşım "Tehlikeli Çift"

Popüler Haberler

Yavuz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Şubat 2021 faiz oranları ve şartları
AliExpress alışveriş vergileri nasıl hesaplanır?
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Şubat 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Garanti Bankası 10.000 TL yaz kredi başvurusu nasıl yapılır? Garanti BBVA 10.000 TL Şubat 2021 kredi kampanya detayları
vakıfbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon başvuru şartları
Grip aşısı bebeklere yapılır mı? Grip aşısı canlı aşımıdır, ne zaman yapılır?
Acil destek kredisi ne zaman verilir? 2021
Günlük burç yorumları 29 Haziran 2019 Cumartesi - Burcunuza göre bugün sizi neler bekliyor?
Max'in sahibi Ali Yeşilırmak yeni programı FOX Dostumun Dünyası tanıtım fragmanı yayınlandı!
İş Göremezlik Raporu için yerine getirilmesi gereken koşullar nelerdir?
YÖK Üniversiteler yüz yüze açılacak mı, ne zaman açılacak?
Efsanenin Yükselişi filminin konusu nedir? Efsanenin Yükselişi filmi oyuncuları ve konusu
Osman Güdü kimdir? Osman Güdü’ye saldırı; kafasına 9 dikiş atıldı!
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!
Banka sicili bozuk ve kredi notu düşük olanlara güzel haber geldi! Sicili bozuk olanlar 20.000 TL kredi
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 5 Şubat 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.