Kendall Jenner için kapının önünde toplandılar

Victoria Secret’ın 1.78 boyundaki ünlü modeli Kendall Jenner, Beverly Hills’te benzin istasyonunda aracına benzin alırken kameralara yansıdı. Arabasına benzin doldurduktan sonra dükkana girdi. Bir sürü fotoğrafçı kapının önünde birikmişti bile.

Magazin fotoğrafçılarının arasında Kendall Jenner’ın hayranı da bulunuyor. 25 yaşındaki genç model magazinciler ve hayranı tarafında beklendi.

Dükkandan çıkıp arabasına binen Jenner, kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini el hareketleriyle anlatmaya çalışan hayranını fark etti. Hayranın gelmesi için arabasının camını indirdi. Hayran, cep telefonun ön kamerasıyla fotoğraf çekerken Kendall Jenner eliyle zafer işareti yaptı. Hayran, Jenner’a teşekkür ettti.

Jenner, aynı gün içerisinde cilt bakım kliniğine de uğrarken görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner’ın kızı Stormi’nin doğum günüydü. Kendall Jenner, Instagram hesabı üzerinden yeğeniyle sarılırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Stormi’nin geçen yıl yapılan 2. yaş günü, kalabalık bir partiyle kutlanmıştı. Koronavirüs sebebiyle Stormi’nin 3. Doğum günü aile arasında küçük bir partiyle kutlandı.

Genç model, aynı gün bir cilt bakım kliniğinden çıkarken de objektiflere takıldı. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle iş anlaşmaları aksasa da cilt bakımını da ihmal etmedi. Doğum günü kutlaması birkaç gün boyunca devam etti.

