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Kendall Jenner geri adım attı! Filistin'e destek paylaşımlarını sildi

Ünlü model Kendall Jenner, Filistin halkına destek vermek amacıyla Gigi Hadid'in paylaşımını kendi hesabında yayınlamasının ardından saniyeler içerisinde hikayesini sildi. Jenner'ın bu hamlesi takipçilerinin tepkisine neden oldu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:11
Kendall Jenner geri adım attı! Filistin'e destek paylaşımlarını sildi
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Ramazan ayının son günlerinde İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarına ünlü isimlerden tepki yağıyor. Filistin asıllı Gigi Hadid ve Bella Hadid’in Filistin halkına yönelik destek paylaşımlarından sonra bir destek de ünlü model Kendall Jenner’dan geldi.

Saniyeler sonra paylaşımını sildi

Gigi Hadid’in sosyal medya hesabında paylaştığı sözleri kendi hesabında yayınlayan Kendall Jenner, önce Filistinlilere destek verdi ardından saniyeler içinde paylaşımını sildi. Hadid’in ‘’Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz’’ sözlerini paylaşan Jenner’ın paylaşımını neden kaldırdığı bilinmiyor.

Jenner’ın bu geri adımı takipçilerinin tepkisine neden olurken, birçok kişi de daha önce Ermenistan savunuculuğu yapan ablası Kim Kardashian’ın paylaşımı sildirdiğini ileri sürdü.


Son Güncelleme: 13.05.2021 23:11
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Anahtar Kelimeler:
Kendall JennerGigi HadidFilistin
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