Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık iyileşiyor mu?

2014 yılında spor salonunda saunadan çıktıktan sonra ayağının kayması sonucu kafasını çarpan Kenan Işık yoğun bakıma alınmıştı. 6 yıldan fazla süredir yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncu ve sunucunun sağlık durumu hakkında yeni gelişmelere yaşanıyor.

Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? Eşi Beril Işık açıkladı

6 yıldan fazla süredir bilinci kapalı olan ve yoğun bakımda olan Kenan Işık’tan sevindirici haber geldi. Ünlü sunucunun eşi Beril Işık, eşinin tedavisinde başarı elde edildiğini ve artık önceki safhaların çok ilerisinde olduklarını duyurdu.

Beril Işık, eşi Kenan Işık’ın artık söylenenlerini duyduğunu ve gözleriyle konuştuğunu ancak tepki veremediği ifade ederken, şuanda fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi gördüğünü söyledi. Beril Işık eşinin artık yardım almadan tekerlekli sandalyede tek başına tüm gün oturabildiğini de sözlerine ekledi.