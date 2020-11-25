Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık iyileşiyor mu?

2014 yılında spor salonunda saunadan çıktıktan sonra ayağının kayması sonucu kafasını çarpan Kenan Işık yoğun bakıma alınmıştı. 6 yıldan fazla süredir yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncu ve sunucunun sağlık durumu hakkında yeni gelişmelere yaşanıyor.
Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? Eşi Beril Işık açıkladı
Beril Işık, eşi Kenan Işık’ın artık söylenenlerini duyduğunu ve gözleriyle konuştuğunu ancak tepki veremediği ifade ederken, şuanda fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi gördüğünü söyledi. Beril Işık eşinin artık yardım almadan tekerlekli sandalyede tek başına tüm gün oturabildiğini de sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 25.11.2020 20:45