Kenan Işık'ın eşi çıkan haberleri yalanladı: Sağlık durumunda önemli bir değişiklik olmadı

2014 yılında rahatsızlanan ve yoğun bakıma alınan Kenan Işık hakkında sosyal medyada çıkan iyileşti haberleri üzerine eşi Beril Işık’tan açıklama geldi. Beril Işık sosyal medyada çıkan haberler yalanlayarak Kenan Işık’ın durumunda önemli bir değişiklik olmadığını söyledi.

Kenan Işık’ın 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrası 6 senedir yoğun bakımda ve bilinci kapalı bir şekilde tedavi görmekte olan Işık’ın gözleriyle iletişim kurduğu, tekerlekli sandalyede oturup vücudunu kontrol edebildiği ileri sürüldü. Çıkan bu haberler sosyal medyada ve magazin sitelerinde hızla yayıldı.

Beril Işık yazılı olarak yapmış olduğu açıklamasında Kenan Işık’ın sağlık durumunda değişiklik olmadığını ve çıkan bu haberlere itimat edilmemesi gerektiğini belirtti.