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Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yaşında?

Uzun süredir komada olan Kenan Işık hayranları tarafından son durumu merak ediliyor. Tam 8 yıldır bilinci kapalı bir şekilde komada yaşamını devam ettiren Kenan Işıktan hala bir umut ile gözlerini açması bekleniyor. Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yaşında? Sorularının cevabını araştırıp sizin için haberimizin detaylarında hazırladık...

02 Mayıs 2021 Pazar 14:20
Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık kaç yaşında?
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Adını önemli projelerde duyurarak büyük bir üne kavuşan Kenan Işık. Oldukça geniş bir kitleye de hitap etmekteydi. Birçok mesleği bulunan Kenan Işık oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu nitelikli mesleklere sahip bireydi.  21 Mart 2014 günü bir kaza geçirmiş ve beyin kanaması sonucu ameliyata alınan ünlü sunucu ameliyattan çıktıktan sonra komaya girmiş ve hala komada koma da kalmayı sürdürmektedir. Kenan Işık hakkında detaylı bir araştırma yaptık. Araştırma doğrultusunda  Kenan Işık ‘ın son durumu nedir? Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi? Kenan ışık kaç yaşında gibi soruların cevaplarını derledik.

Düzenli şekilde spor yapmak olan  sunucu bir gün spor yaptıktan sonra saunaya girmiş ve daha sonda fenalaşarak dengesini kaybedip düşmüştür. Bu düşme anında başını çok bir sert bir şekilde zemine çarpıp beyin kanaması geçirmiştir. Hemen ameliyata alınan Kenan Işık 4 saat süren operasyonun ardından hayatı tehlikesi devam ederek komaya alınmıştır. Olayın oluş itibarinden bu yana kadar tam tamına 8 sene geçmesine rağmen Kenan Işık hala bilinci kapalı bir şekilde komada yaşamını sürdürmektedir. Son durumu koma da oluş süreci evinde bakımla devam etmektedir.

Kenan Işık kimdir, kaç yaşındadır?

1947 yılında Malatya’ da dünyaya gelen Kenan Işık komaya girdiğinde 67 yaşındaydı. Şu an itibariyle de 74 yaşına girmiş bulunmaktadır. Babası Devlet Demiryolları'n memurdur. İlk ve orta okul yıllarını memleketi Malatya’ da tamamlamıştır. Burada Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlayarak ilk adımını atmıştır. Daha sonda lise eğitimi için Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne görev almıştır. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur. Bunun yanı sıra ışık Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğini de üstlenmiştir. Çok sayıda tiyatro oyunu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ışık Resmî Gazete, Tekrar Gazetesi, Yeni Binyıl Ve Akşam gazetelerinde gazetecilik yapmıştır. Daha sonra Star’ ın  Ana Haber’e bülteni sunuculuğunu  yapmıştır. En son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenmekteydi.

 

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 14:20
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KenanışıkKomaKimmilyonerolmakister
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