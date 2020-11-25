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Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Kenan Işık son durumu

Kenan Işık sağlık durumu nasıl ve Kenan Işık son durumu nasıl merak ediliyordu. Kenan Işık’ın eşi Beril Işık eşinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:32
Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Kenan Işık son durumu
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2014 yılında spor sonrası saunaya girdikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan oyuncu ve sunucu Kenan Işık yoğun bakımda yaşam mücadelesine devam ediyor. 6 senedir süren yoğun bakım süreci hala devam eden Işık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kenan Işık sağlık durumu


6 yıldır bilinci kapalı olarak yoğun bakımda olan Kenan Işık’tan sevindiren haber geldi. Son gelen haberlerde Kenan Işık’ın tedavisinde başarılı bir sürecin devam ettiği ve iyileşme sürecinin ilerlediği bildirildi. Kenan Işık’ın eşi Beril Işık eşinin artın iletişim kurabildiği ve yardım almadan bir süre sandalyede oturabildiğini ifade etti.

Beril Işık açıklamasında eşinin konuşulanları duyduğunu ve kendileriyle gözleri aracılığıyla işaret ettiğini ancak henüz tepki veremediğini ifade ederken, fizyotereapi ve ergoterapi tedavisine başlandığını söyledi. Beril Işık, Kenan Işık’ın artık tüm gün sandalyede oturduğunu da sözlerine eklerken, vücudunu kendisinin tutup dik durabildiğini ifade etti.

Kenan Işık’a ne olmuştu?

21 Mart 2014 tarihinde spor salonunda ayağı kayan ve yer düşüp başını çarpan Kenan Işık komaya girmişti. Ameliyat edilen ünlü sunucu ve oyuncu beyninde oluşan hasar nedeniyle 6 yıldan fazla süredir yoğun bakımda yer alıyordu.



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:32
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Anahtar Kelimeler:
Kenan ışıkBeril ışık
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