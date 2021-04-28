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Kenan Işık sağlık durumu nasıl?

Sosyal medyada ünlü sanatçı Kenan Işık hakkında yapılan iğrenç benzetmeler sonrasında birçok kişi bu benzetmelere tepki gösterirken Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl olduğu merak konusu oldu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:27
Kenan Işık sağlık durumu nasıl?
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Usta sanatçı Kenan Işık 2014 senesinde bir otelin saunasında aniden fenalaşarak yer düşmüş ve kafasını çarpmıştı. Düşmenin etkisi ile beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmıştı Uzun ve bir o kadarda zorlu tedavi dönemi başlamıştı. Yaklaşık olarak yedi senedir evinde tedavisi yapılan ünlü sanatçının sağlık durumunda herhangi bir değişme olmadı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tam kapanmaya gidilmesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar bu dönem için "Son iki yıldır Kenan Işık gibiyiz" benzetmesinde bulunmasına tepki yağdı.

Bu iğrenç benzetme sonrasında Kenan Işık'ın hayranları alaycı paylaşımlara tepki göstererek usta sanatçıya destekte bulundular.

Kenan Işık’a destek mesajları

Sosyal medyada yapılan iğrenç benzetmelere birçok kişi tepki gösterirken Kenan Işık’a destek mesajları da paylaştılar. İşte bazı mesajlar;

-Her şeyin esprisi, ironisi, muhabbeti, benzetmesi yapılmayacağını bir gün öğreneceksiniz

-Sen Kenan Işık'ın yaşadığı hayatın binde birini yaşayamamışındır. Eskiden şaka yapmanın bi adabı vardı, bazen şaka yapmaya utanılırdı. Rezil yaşıyorsunuz, bari böyle sanatçılara, değerlere saygınız olsun.

-Mizahınıza malzemesi olarak kullanacağınız kişinin ailesinin sevenlerinin bunu okuyabileceğini düşündünüzmü hiç? Lafınızın aslı yok astarı yok, 2-3 beğeni almak için kendinizi bu kadar aşağı çekmeyin

-Kenan Işık dalga malzemesi yapılacak bir insan mı utanmıyor musunuz? Ailesini üzmeye ne hakkınız var.

Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

2014 senesinde bir otelde sauna kısmından çıkarken ayağı kayan Işık’ın yere düşüp başını sert zemine çarpmıştı. Işık, hemen hastaneye kaldırılıp ameliyata alınmıştı. Yedi senedir hayat mücadelesi veren Işık'ın tedavisine evde sürdürülüyor.




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:27
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