Kenan İmirzalıoğlu'dan üzen haber! Kovid testi pozitif çıktı..

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve koronavirüse yakalandığı için de karantinaya girdiği iddia edildi.

Eşi Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğu haberi geldikten sonra yeniden baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğu'nun test sonucunun pozitif çıkmasında dolayı sunuculuğunu yaptığı yarışmanın çekimlerinin bir süre aksayacağı belirtilirken eşi Sinem Kobal ile kızının şuan ki sağlık durumu ile ilgili henüz bir haber gelmedi.