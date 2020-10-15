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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'nın kızının adı belli oldu

Önümüzdeki aylarda ilk bebeklerini kucaklarını alacak olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebeklerinin ismi belli oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe 20:50
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'nın kızının adı belli oldu
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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti  4 sene önce hayatları birleştirmişti.

Mutlu bir evliliği olan çift şu sıralar ilk bebeklerini kucaklarına alacakları tarihi adeta ipler çekiyor.

Çift önümüzdeki günlerde dünyaya gelecek olan bebeklerinin cinsiyeti geçtiğimiz aylarda hayranlarına sanal alemden duyurmuştu.


Sinem Kobal'ın hamilelik pozları ile bebeğinin cinsiyetini duyurmasından sonra takipçileri için yeni gündem bebeğin ismi olmuştu.

İddialara göre jız bebekleri olacak çift, ilk çocuklarına verecekleri ismin kararını verdi.

 UçanKuş TV'nin iddiasına göre Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti önümüzeki aylarda dünyaya gözlerini açacak olan kız bebeklerinin ismini “Lalin” koyacak.

Yaz tatillerini bitirip İstanbul'a dönen mutlu çift geçtiğimiz gün nişantaşında objektiflere yakalanmış ve herşeyin yolunda olduğunu söylemişlerdi. Bebek için yaklaşık 2 ay vakitlerinin kaldığını açıklamışlardı.



Son Güncelleme: 15.10.2020 20:50
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