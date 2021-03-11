Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'a kira şoku!

Yaz tatillerini Marmaris’in Selimiye ilçesinde geçiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, bölgeye yaptıkları katkılarda biliniyordu. Fakat bölgedeki kira bedelleri pandemi nedeniyle yüzde 80 oranında artış gösterdi.

Ev kiralamaktan vazgeçti

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir yaz tatillerini geçirdiği villasına yapılan kira zammıyla şoka uğradı. Deniz manzaralı villanın sezonluk bedelinin 700 bin TL’ye yükseldiğini öğrenen oyuncu, villadan vazgeçmek zorunda kaldı.

Öte yandan 5 ay önce kızları Lalin’i kucağına alan ünlü çift, tatil planlarını da kızlarının konforuna uygun şekilde yapacak.