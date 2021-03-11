Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'a kira şoku!

Yaz tatillerini Marmaris’in Selimiye ilçesinde geçiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, bölgeye yaptıkları katkılarda biliniyordu. Fakat bölgedeki kira bedelleri pandemi nedeniyle yüzde 80 oranında artış gösterdi.
Ev kiralamaktan vazgeçti
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir yaz tatillerini geçirdiği villasına yapılan kira zammıyla şoka uğradı. Deniz manzaralı villanın sezonluk bedelinin 700 bin TL’ye yükseldiğini öğrenen oyuncu, villadan vazgeçmek zorunda kaldı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 21:53