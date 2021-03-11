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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'a kira şoku!

Yaz tatillerini Marmaris'te geçiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, bölgedeki kira artışları nedeniyle şok yaşadı. Ünlü çift, deniz manzaralı villasından yüksek kira yüzünden vazgeçti.

11 Mart 2021 Perşembe 21:53
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'a kira şoku!
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Yaz tatillerini Marmaris’in Selimiye ilçesinde geçiren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, bölgeye yaptıkları katkılarda biliniyordu. Fakat bölgedeki kira bedelleri pandemi nedeniyle yüzde 80 oranında artış gösterdi.

Ev kiralamaktan vazgeçti

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir süredir yaz tatillerini geçirdiği villasına yapılan kira zammıyla şoka uğradı. Deniz manzaralı villanın sezonluk bedelinin 700 bin TL’ye yükseldiğini öğrenen oyuncu, villadan vazgeçmek zorunda kaldı.

Öte yandan 5 ay önce kızları Lalin’i kucağına alan ünlü çift, tatil planlarını da kızlarının konforuna uygun şekilde yapacak.

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:53
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Anahtar Kelimeler:
Kenan ImirzalıoğluSinem KobalVilla
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