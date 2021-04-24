Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ile tatile çıktı

Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal 2016 yılında evlenmişlerdi. Çiftin geçtiğimiz yıl Ekim ayında Lalin adında bir kız çocukları oldu. Ünlü çiftten Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kural bozmuş ve kızı Lalin’in yüzünü göstermişti. Sinem Kobal İnstagram hesabındaki paylaşım ile kızının gösterdi. Çift şimdi de kızları ile beraber ilk tatillerine gitmeye hazırlanıyor.

Son zamanlarda sürekli Marmaris Selimiye’de tatil yapan çift, bu sefer farklı bir tercih yaptı. Koronavirüs nedeni ile ıssız bir yere gitmeyi isteyen çift, Ege’nin ıssız bir koyunda ve dağ tepesinde bir villa kiraladı.

Havalar güzelleşmeye başlayınca tatile çıkan çiftten Sinem Kobal, önceki gün instagram hesbaında villalarının manzarasını paylaştı. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

Ege’de kiraladıkları bu villanın fiyatı ise dudak uçuklattı. Çiftin havuzlu özel villaya aylık 250 bin TL ödedikleri iddia edildi.

Sinem Kobal’ın kızı Lalin’i paylaşması üzerine takipçilerinin aklına İmizrzalioğlu’nun bir röportajda söylediği "Genel olarak annesine benziyor ama bakışları aynı ben" sözlerini hatırladı ve “annesi gibi güzel” yorumlarında bulundu.