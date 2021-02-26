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Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e yazdığı şarkı nedir?

Pop müzik dünyasının sevilen ismi Kenan Doğulu'dan Beren'e büyük jest! Doğulu, eşinin doğum gününde romantik bir paylaşım yaptı. Paylaşıma oldukça beğeni geldi. Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e yazdığı şarkı oldukça beğenildi. İşte şarkı hakkında merak edilenler...

26 Şubat 2021 Cuma 22:43
Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e yazdığı şarkı nedir?
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Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında evlendi. Doğulu, eşinin doğum gününde romantik bir jest yaptı.

Evliliklerinde zor günler yaşayan çift, mutluluğu yeniden yakaladı. Doğulu, Beren Saat’in doğum gününü instagramda şarkı paylaşarak kutladı.

Büyük sürpriz

Doğulu, eşiyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak, ‘Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun’ notunu ekledi. Romantik paylaşıma binlerce beğeni geldi.

Eşine şarkı yazdı

Doğulu’nun ’Vay Be’ albümündeki ‘Yosun’ şarkısının sözleri işte şöyle:

Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel

Düzeltiriz hepsini birer birer

Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel

Altından kalkarız beraber

Yalnız değil, yenik değil

Çaresiz hiç değilsin

Suç ortağım, dizinin dibindeyim

Hayat sana insafsızca

Ne kadar tuzak kursa da

Yosun gözlerine fedaiyim

Yüzün gülene kadar emrindeyim

Utançlarınla en gizlilerinle gel

Hallederiz hepsini, geçer gider

Savaşlarınla, haksızlarınla gel

Doğru yolu buluruz, buluştururuz yeniden

Zarar değil, ziyan değil

Hepsi de kor, zor anı

İnsanız elbet var hata payı

Ne olmuş yani olmuş bitmiş

Zaten bu dünya fani

Yasla başını göğsüme cennet baki

Kenan doğulu

Tam adı, Kenan Cihan Doğulu’dur. 31 Mayısıs 1974 İstanbul doğumludur. Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısıdır.

Kültür Koleji’nde eğitim almıştır. ABD’de ‘’Communication’’ sertifika programını tamamlamıştır. L.A. Musicians Institute’da yüksek öğrenim görmüştür.

İlk albümünü 1993 senesinde çıkarmıştır. Yaparım Bilirsin albümüyle oldukça ses getirmiştir. İkinci albüm Sımsıkı Sıkı Sıkı, 1994 yılında çıkmıştır. Kenan Doğulu III ise 1996 yılında çıkmıştır. O sene, Hiç Bana Sordun Mu? Dizisinde rol almıştır.

2012 yılından itibaren Beren Saat ile birliktedirler. 29 Temmuz 2014’te Los Angeles şehrinde evlenmişlerdir.

Beren Saat

1984 Ankara doğumludur. Ted Ankara Koleji’nde eğitim görmüştür. Başkent Üniversitesinde İşletme eğitimini tamamlamıştır.

Türkiye’nin Yıldızları adlı programda yarışmayı ikinci tamamlamasının ardından ünlenmiştir. Yönetmen Tomris Giritoğlu’nun kardeşi tarafından keşfedilmiştir.

Rol aldığı yapımlar

  • 2004-Aşkımızda Ölüm Var
  • 2005-Aşka Sürgün
  • 2006-2008-Hatırla Sevgili
  • 2008-Güz Sancısı (İlk sinema filmi)
  • 2008-Aşk-ı Memnu
  • 2013-İntikam
  • 2013-Benim Dünyam

 



Son Güncelleme: 26.02.2021 22:43
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Beren SaatKenan Doğulu
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