Kenan Doğulu'nun Beren Saat'e yazdığı şarkı nedir?

Beren Saat ve Kenan Doğulu, 2014 yılında evlendi. Doğulu, eşinin doğum gününde romantik bir jest yaptı.
Evliliklerinde zor günler yaşayan çift, mutluluğu yeniden yakaladı. Doğulu, Beren Saat’in doğum gününü instagramda şarkı paylaşarak kutladı.
Büyük sürpriz
Doğulu, eşiyle çekildiği fotoğrafı paylaşarak, ‘Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun’ notunu ekledi. Romantik paylaşıma binlerce beğeni geldi.
Eşine şarkı yazdı
Doğulu’nun ’Vay Be’ albümündeki ‘Yosun’ şarkısının sözleri işte şöyle:
Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel
Düzeltiriz hepsini birer birer
Kızgınlıklarınla, kırgınlıklarınla gel
Altından kalkarız beraber
Yalnız değil, yenik değil
Çaresiz hiç değilsin
Suç ortağım, dizinin dibindeyim
Hayat sana insafsızca
Ne kadar tuzak kursa da
Yosun gözlerine fedaiyim
Yüzün gülene kadar emrindeyim
Hallederiz hepsini, geçer gider
Savaşlarınla, haksızlarınla gel
Doğru yolu buluruz, buluştururuz yeniden
Zarar değil, ziyan değil
Hepsi de kor, zor anı
İnsanız elbet var hata payı
Ne olmuş yani olmuş bitmiş
Zaten bu dünya fani
Yasla başını göğsüme cennet baki
Kenan doğulu
Tam adı, Kenan Cihan Doğulu’dur. 31 Mayısıs 1974 İstanbul doğumludur. Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve albüm yapımcısıdır.
Kültür Koleji’nde eğitim almıştır. ABD’de ‘’Communication’’ sertifika programını tamamlamıştır. L.A. Musicians Institute’da yüksek öğrenim görmüştür.
İlk albümünü 1993 senesinde çıkarmıştır. Yaparım Bilirsin albümüyle oldukça ses getirmiştir. İkinci albüm Sımsıkı Sıkı Sıkı, 1994 yılında çıkmıştır. Kenan Doğulu III ise 1996 yılında çıkmıştır. O sene, Hiç Bana Sordun Mu? Dizisinde rol almıştır.
2012 yılından itibaren Beren Saat ile birliktedirler. 29 Temmuz 2014’te Los Angeles şehrinde evlenmişlerdir.
Beren Saat
1984 Ankara doğumludur. Ted Ankara Koleji’nde eğitim görmüştür. Başkent Üniversitesinde İşletme eğitimini tamamlamıştır.
Türkiye’nin Yıldızları adlı programda yarışmayı ikinci tamamlamasının ardından ünlenmiştir. Yönetmen Tomris Giritoğlu’nun kardeşi tarafından keşfedilmiştir.
Rol aldığı yapımlar
- 2004-Aşkımızda Ölüm Var
- 2005-Aşka Sürgün
- 2006-2008-Hatırla Sevgili
- 2008-Güz Sancısı (İlk sinema filmi)
- 2008-Aşk-ı Memnu
- 2013-İntikam
- 2013-Benim Dünyam