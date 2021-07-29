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Kenan Doğulu 7’inci evlilik yıl dönümünü romantik paylaşımla kutladı

2014 yılında oyuncu Beren Saat ile dünya evine giren Kenan Doğulu 7’inci evlilik yıl dönümünü romantik bir mesajla kutladı. Doğulu’nun romantik paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 14:34
Kenan Doğulu 7’inci evlilik yıl dönümünü romantik paylaşımla kutladı
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2014 yılında sessiz sedasız bir şekilde Los Angeles’ta dünya evine giren Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti evliliklerinin 7’inci yıl dönümünü kutluyor. Daha önce haklarında sık sık ayrılık haberleri çıksa da, ilişkilerine verdikleri son şansı iyi kullanan ünlü çift bugün 7’inci evlilik yıl dönümlerini kutluyor.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla yıl dönümünü kutladı. Doğulu “"Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım. Hep böyle bakalım birbirimize, ilk günkü gibi" sözleriyle eşi Beren Saat’e seslendi.

Kenan Doğulu’nun bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Yorum yapanlar arasında ünlü çiftin arkadaşları Simge Sağın, Demet Akalın ve Faruk Sabancı gibi isimlerde yer aldı. Kenan Doğulu’nun romantik paylaşımı sosyal medyada takipçilerinin de takdirini topladı.


Son Güncelleme: 29.07.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
Beren SaatKenan Doğulu
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