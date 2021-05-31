Kenan-Beren çifti Bodrum'da tatil yapıyor! Belçim Bilgin de eşlik etti

Son günlerde çok konuşulan çiftlerden birisi olan ve evliliklerindeki sorunlarla sıklıkla gündem olan Beren Saat (37) ve Kenan Doğulu (46) Bodrum’da tatil yapıyor.

2014 senesinde dünya evine giren ve o günden itibaren defalarca boşanma aşamasına gelen Kenan-Beren çifti, Bodrum’da kafa dinliyor.

Dergi çekimleri için Torba’da bulunan otele gelen çifte, oyuncu Belçim Bilgin eşlik ediyor. Çekimden önce objektiflere yakalanan çiftin eğlenceli anları dikkat çekti.

Ev bakıyorlar

Sıcak havadan bunalan Beren-Kenan çifti denize girerek serinledi. Doğulu kısa bir süre yüzüp denizden çıktı ancak Beren, arkadaşıyla açık denize kadar yüzdü. Gazetecilerin görüntü almadığını gören güzel oyuncunun rahat hareketleri objektiflere yansıdı.

Senelerdir Acarkent’te oturan çift, Zekeriyaköy’de ev bakıyor. Bu semtte evi olan Belçim Bilgin ile ev bakarken görüntülenen Saat’in yanında eşi yoktu.

Ayrı evlere mi taşınıyorlar

Bu sıralar çok mutlu olan çiftin evlerini Avrupa Yakası’na mı taşıyacakları yoksa ayrı evlerde mi oturacakları merak konusu oldu.

Efe’yi unutmadı

Beren Saat, 2004 senesinde trafik kazasında ölen eski sevgilisi Efe Güray’ı, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğum gününde andı. Başarılı oyuncu, bu yıl da doğum gününü kutladı ve ‘’İyi ki doğdun kahramanım’’ notunu düştü.

Güzel oyuncunun paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kişiler bu durumu eşine saygısızlık olarak adlandırırken bazıları da ölen birini anmanın vefalı bir davranış olduğunu belirtti.