İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi! Maske tüm illerde zorunlu oldu
Son Dakika
İçişleri bakanlığı'nda kovid 19 genelgesi!...
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...

Ken Bebek lakaplı Jessica Alves ameliyat olmak için İstanbul'a geldi

Ken Bebek'e benzemek için birçok estetik ameliyat geçiren Jessica Alves, yeni ameliyatı için İstanbul'a geldi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:52
Ken Bebek lakaplı Jessica Alves ameliyat olmak için İstanbul'a geldi
Takip Et:

Rodrigo Alves isimli kadın, yıllardır birçok estetik ameliyat geçirerek Ken Bebek’e benzemeye çalışıyor. İsmini de Jessica olarak değiştiren Alves, Barbie karakterinin sevgilisi Ken’e benzemek için 70’den fazla estetik operasyon geçirmişti.

Yürümekte zorluk çekince İstanbul’a geldi

Alves son olarak kalçasına sıvı silikon enjekte ettirdikten sonra yürümekte zorlanmaya başladı. Bunun üzerine İstanbul’a gelerek, Prof. Dr. Ali Gürlek ile görüştü.


Alves’in doktoru Ali Gürlek operasyon hakkında vererek şunları söyledi:

‘’Jessica Alves’e dudak kaldırma operasyonu ve burun ucu estetiği uyguladık. Daha önceden poposuna sıvı silikon enjekte edilmiş. Silikon patlayınca ayak bileklerine akmış ve yürümekte zorluk çekmiş. Ayak bileklerine akan sıvıyı alarak hastanın yürümesini sağladık’’ dedi.



Son Güncelleme: 09.09.2020 11:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ken BebekJessica Alves
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuğba Ekinci'den bikinili yaza veda videosu
Tuğba Ekinci'den bikinili yaza veda videosu
Shakira kendi stili olan bikinisi ile dudak uçuklattı
Shakira kendi stili olan bikinisi ile dudak uçuklattı
Nurgül Yeşilçay: Eniştem şaşırttı
Nurgül Yeşilçay: Eniştem şaşırttı
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme! Uzlaşma talebi reddedildi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında flaş gelişme! Uzlaşma talebi reddedildi
Mert Fırat'tan sürpriz paylaşım: Artık üç kişiyiz
Mert Fırat'tan sürpriz paylaşım: Artık üç kişiyiz
Umut Akyürek ile kızı Melek Bal cesur pozlarıyla magazin gündemini salladı
Umut Akyürek ile kızı Melek Bal cesur pozlarıyla magazin gündemini salladı

Popüler Haberler

SGK yarım çalışma ödeneğinden nasıl faydalanılır, koşulları nelerdir?
Tokat'ta bulunan SGK İl Müdürlüğü nerede? Tokat SGK iletişim bilgileri nelerdir?
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Sadakatsizler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
Tanzim satış noktaları tekrar mı kuruluyor? Tanzim satış noktalarında ki ürün fiyatları ne kadar olacak?
Yeni Hayat dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Türk Telekom bedava internet kampanyaları nelerdir?
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2020
Hırdavat malzemeleri bayilik veren firmalar
Star TV Benim Tatlı Yalanım Dizisi Nerede Çekiliyor? Dizi Seti Nerede?
Diyanet cuma hutbesi – 19 Temmuz 2019 Türkiye geneli cuma hutbesi
2 ay yatarak 100 Bin TL maaşlı personel alımı başvuruları başladı!
2019 İl İçi Atama Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2019 MEB İl İçi Atama Yerleştirme Sonuçları
2019 KPSS Geç Başvuru Tarihi Ne Zaman?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Eylül 2020 Çarşamba
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2020
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Devlet traktör alacak çiftçilere finansman desteği verecek
Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.