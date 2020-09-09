Ken Bebek lakaplı Jessica Alves ameliyat olmak için İstanbul'a geldi

Rodrigo Alves isimli kadın, yıllardır birçok estetik ameliyat geçirerek Ken Bebek’e benzemeye çalışıyor. İsmini de Jessica olarak değiştiren Alves, Barbie karakterinin sevgilisi Ken’e benzemek için 70’den fazla estetik operasyon geçirmişti.

Yürümekte zorluk çekince İstanbul’a geldi

Alves son olarak kalçasına sıvı silikon enjekte ettirdikten sonra yürümekte zorlanmaya başladı. Bunun üzerine İstanbul’a gelerek, Prof. Dr. Ali Gürlek ile görüştü.

Alves’in doktoru Ali Gürlek operasyon hakkında vererek şunları söyledi:

‘’Jessica Alves’e dudak kaldırma operasyonu ve burun ucu estetiği uyguladık. Daha önceden poposuna sıvı silikon enjekte edilmiş. Silikon patlayınca ayak bileklerine akmış ve yürümekte zorluk çekmiş. Ayak bileklerine akan sıvıyı alarak hastanın yürümesini sağladık’’ dedi.