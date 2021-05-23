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Kemal Doğulu'dan skandal Eurovision açıklamaları! O sözler kime?

Bir önceki akşam Eurovision Şarkı Yarışması 65. kez düzenlendi. Tüm dünyayı saran Eurovision heyecanı sonucunda İtalya birinci oldu. Heyecan yanında kaosu da getirdi. Demet Akalın yarışmaya ilişkin esprili bir paylaşım yaparken, Kemal Doğulu'nun paylaşımı kafaları karıştırdı. Doğulu'nun paylaşımında sarf ettiği sözlerin Akalın'a söylendiği düşünülünce ortalık karıştı.

23 Mayıs 2021 Pazar 17:00
Kemal Doğulu'dan skandal Eurovision açıklamaları! O sözler kime?
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Tüm dünyada büyük öneme sahip olan Eurovision şarkı yarışması geçtiğimiz akşam 65. kez gerçekleştirildi. Ülkeler birbirinden farklı ve göz alıcı performanslar sergiledi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yarışmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Akalın’ın tweeti gündem olurken, Kemal Doğulu’nun paylaşımı ise kafaları karıştırdı.

Takipçisine yanıtı güldürdü

Akalın, bir takipçisinin “seni görmek istiyoruz” yorumu üzerine “ing yok oğlum” yanıtını vererek takipçilerini güldürdü. Paylaşımlar şu şekilde devam etti:

Bu paylaşımlardan sonra Kemal Doğulu, İnstagram hesabından şu paylaşımı yaparak kafaları karıştırdı:

“Stüdyoya bile giremeyen bazı şuursuz kadın hopstarlar Eurovision hayali kuruyor gördüğüm kadarıyla. Ah canısı sen kendi ülkende stüdyoda şarkı söylerken en yakınlarını bile kayıt stüdyosuna sokmazken milyonlar önünde nasıl şarkı söyleyesin. Güldürme beni!” 

Doğulu’nun yaptığı bu paylaşım takipçilerin “acaba Demet Akalın’a mı?” sorularını sormaya neden oldu. Akalın cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 23.05.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
KemaldoğuluDemetAkalınEurovision
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