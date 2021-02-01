Kehanetleriyle sık sık gündeme gelen The Simpsons'ın yazarı Marc Wilmore yaşamını yitirdi!

Efsane çizgi film The Simpsons ve komedi dizisi In Living Color’un yazarı Marc Wilmore, Covid-19’dan dolayı 57 yaşında vefat etti.

Komedyen Larry Wilmore, erkek kardeşinin vefatını, dün akşam saatleri esnasında Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile kesinleştirdi.

TV yazarı Marc Wilmore, yakalandığı Covid-19’un yanı sıra, son yıllarda başka sağlık sorunlarından dolayı da rahatsızlığı bulunmaktaydı.

Larry, kardeşi hakkında "Tatlı kardeşim Marc Edward Wilmore, Kovid ve ona yıllarca acı çektiren diğer rahatsızlıklarla savaştıktan sonra dün gece vefat etti" ifadelerine yer verdi.

Her bölümüyle izleyenleri büyüleyen The Simpsons çizgi filminin yazım ekibinde 2002 yılından beri bulunan Marc Wilmore, 2002-2015 tarihleri arasında çizgi film için 12 bölüm yazmıştı.