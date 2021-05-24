Kefaret dizisi Tolga kim? aslında Oya Aydoğan'ın oğlu mu?

Kefaret dizisi gün geçtikçe oyuncu kadrosunu artırmaya devam ediyor. Dizide yer alan Tolga karakteri de izleyicide epey bir merak uyandırmaktadır. Kadroda Gurur Aydoğan da yer almaktadır. Peki Kefaret dizisinde ki Tolga karakteri kim, nereli ve kaç yaşındadır?

Kim bu Kefaret Tolga?

Kefaret dizisi yeni bölüm özetinde ‘’ Zeynep, Meltem’in çalıştığı çocuk yuvasında işe başlıyor. Ayşe ise, Sude’yi kaybetmenin verdiği acı ile felç geçiriyor. Sinan, Tolga’yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ediyor ve ardından da Mehdi’nin adamları tarafından kaçırılıyor. Bu sıra da Ahmet de Arzu’ya ulaşmanın çabası içindedir.’’ Bilgileri yer almaktadır.

Oyuncu Gurur Aydoğan kim? Annesi Oya Aydoğan mı?

Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988’de İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Latif Demirbağ, annesi de merhum oyuncu Oya Aydoğan’dır.

Gurur Aydoğan, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetmenliği bölümünden mezun olmuştur ve hemen akabinde öncelikle yapım tarafında yer alarak sektöre adım attı. Çeşitli projelerde yer aldı ve oyunculuk çalışmalarına da Craft Oyunculuk Atölyesi’nde başladı. 2 yıl süren eğitimi boyunca İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek ve Can Kılcıoğlu’ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri almıştır. Aynı zamanda Eric Morris Metodu üzerine de çalışma yapmıştır ve 35 Buçuk Sanat Evi’nde de, Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan ve Ersin Umulu gibi usta isimlerden de temel oyunculuk, seslendirme eğitimleri ve kamera önü oyunculuk eğitimleri almıştır.

2014’de FOX TV’de yayınlanan ve yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği ‘’ Not Defteri’’ adlı dizi ile de oyunculuk kariyerine merhaba demiştir.

2015’de de ‘’ Sen Benimsin ’’ dizisinde Hakan karakterine hayat verdi. Son olarak da 2016’da Kanal D’de ekranlara gelen ‘’ Kanıt: Ateş Üstünde ‘’ dizisinde Ömer karakteri ile kameralar karşısına geçti. Ayrıca 2018’de vizyona giren ‘’ Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ‘’ adlı filmde de rol almıştır.