İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

‘Keeping Up with the Kardashians’ 20. sezonuyla sona eriyor

Kardashian ailesinin ekranlara taşındığı 'Keeping Up wit the Kardashians' programı ile ilgili izleyicileri üzen bir haber geldi. 'Keeping Up with the Kardashians' programının 20. sezonuyla ekranlara veda edeceği öğrenildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:26
‘Keeping Up with the Kardashians’ 20. sezonuyla sona eriyor
Takip Et:

Kardashian ailesinin hayatını konu edinen ‘Keeping Up with the Kardashians’ son sezonuyla ekranlara veda ediyor. Kim Kardashian uzun süredir yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programın 20. Sezonunun yayınlanmasının ardından sona ereceğini duyurdu. Kardashian ünlü programın ekranlardan kalkacağını açıklarken fazlasıyla üzüldüğünü dile getirdi.


‘Keeping Up with the Kardashians’ programı 14 sene kadar ekranlarda kaldı ve ailenin ünlü olmasında büyük öneme sahiptir. Ailenin hayatının izleyicilerle buluştuğu Keeping Up with the Kardashians’ dünya tarihinin en fazla kazandıran programı olmayı başardı.

Özellikle Kim Kardashian’ın büyük bir hayran kitlesi kazandığı programın 20. Sezonunun gelecek yıl yayınlanacağı öğrenildi. Keeping Up with the Kardashians’ programı 2021 yılında son sezonuyla ekranlara gelecek.



Son Güncelleme: 09.09.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
‘Keeping Up With The KardashiansKim Kardashian
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaprak Dökümü Ayşe'nin son hali görenleri hayrete düşürdü
Yaprak Dökümü Ayşe'nin son hali görenleri hayrete düşürdü
Nihat Doğan'dan duygu dolu paylaşım! Başarılı sanatçı ablasını kaybettiğini açıkladı!
Nihat Doğan'dan duygu dolu paylaşım! Başarılı sanatçı ablasını kaybettiğini açıkladı!
Mcdonald's Travis Scott'lı menüsünü tanıttı
Mcdonald's Travis Scott'lı menüsünü tanıttı
Ken Bebek lakaplı Jessica Alves ameliyat olmak için İstanbul'a geldi
Ken Bebek lakaplı Jessica Alves ameliyat olmak için İstanbul'a geldi
Tuğba Ekinci'den bikinili yaza veda videosu
Tuğba Ekinci'den bikinili yaza veda videosu
Shakira kendi stili olan bikinisi ile dudak uçuklattı
Shakira kendi stili olan bikinisi ile dudak uçuklattı

Popüler Haberler

Faturalı hatta kredi veriliyor mu? 2020 Faturalı hat kredi nasıl alınır?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar yaşı ve oynadığı diziler
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizisi çekim yerleri ve mekanları
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
PTT ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
En Şık Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
2019 AÖF kayıt ve öğretim ücreti ne kadar?
Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi nasıl çıkarılır? Schengen vizesi gerekli evrakları nelerdir?
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
Emeklilik maaşı nasıl yükseltilir? Yüksek emekli maaşı için nelere dikkat edilmeli?
Odatv'ye ne oldu? Neden kapatıldı? Odatv neden erişim yok, nasıl girilir?
Pakistan asgari ücreti 2020 yılında ne kadar oldu?
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020
Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi çekim yeri
Yeni Hayat dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Bayilik veren teknik servis firmaları ve şartları nelerdir? 2020
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.