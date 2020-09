‘Keeping Up with the Kardashians’ 20. sezonuyla sona eriyor

Kardashian ailesinin hayatını konu edinen ‘Keeping Up with the Kardashians’ son sezonuyla ekranlara veda ediyor. Kim Kardashian uzun süredir yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programın 20. Sezonunun yayınlanmasının ardından sona ereceğini duyurdu. Kardashian ünlü programın ekranlardan kalkacağını açıklarken fazlasıyla üzüldüğünü dile getirdi.

‘Keeping Up with the Kardashians’ programı 14 sene kadar ekranlarda kaldı ve ailenin ünlü olmasında büyük öneme sahiptir. Ailenin hayatının izleyicilerle buluştuğu Keeping Up with the Kardashians’ dünya tarihinin en fazla kazandıran programı olmayı başardı.

Özellikle Kim Kardashian’ın büyük bir hayran kitlesi kazandığı programın 20. Sezonunun gelecek yıl yayınlanacağı öğrenildi. Keeping Up with the Kardashians’ programı 2021 yılında son sezonuyla ekranlara gelecek.