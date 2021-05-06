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Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında? Kayhan Yıldızoğlu hayatı

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’nun hayatı oldukça merak ediliyor. Peki, Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında? İşte Kayhan Yıldızoğlu hayatı…

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:22
Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında? Kayhan Yıldızoğlu hayatı
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Kayhan Yıldızoğlu kim?

Kayhan Yıldızoğlu, 1936 yılı Aralık ayı İstanbul Yeşilköy doğumludur. Kayhan Yıldızoğlu’nun hayatını anlatırken ailesinden bahsetmemek mümkün değildir. Kayhan Yıldızoğlu’nun babası Rahme Bey Çerkez asıllıdır ve Ziraat Mühendisidir, annesi de Giritli bir öğretmendir.

1952 senesinde Rahmi Bey bakanlıkta müsteşarlık yapmak için Ankara’ya tayin edilir ve ailesini de yanına alarak Ankara’ya yerleşir. Bu dönemde ailesi Kayhan Yıldızoğlu’nun hukuk okumasını istediğii için Yıldızoğlu hukuk fakültesinde eğitim almaya başlamıştır. Ancak hukuk fakültesine başlamış olan Kayhan Yıldızoğlu üçüncü sınıfta iken kendi isteği ile okulu bırakır.

Kayhan Yıldızoğlu kaç yaşındadır?

1936 yılı Aralık ayı doğumlu olan Kayhan Yıldızoğlu şuan 85 yaşında. Yıldızoğlu ilk evliliğini Türkan Suner Hanım ile yapmıştır. 1957 senesinde askerlik görevini yapmak için gittiği İstanbul’da Türkan Sunar Hanımefendi ile tanışmış ve evlenmişlerdir. Bu evliliklerinden 2 kızları olmuştur ancak evlilikleri uzun sürmemiş ve birkaç sene sonrasında boşanmışlardır.

Kayhan Yıldızoğlu’nun oyunculuk kariyeri

Eşi ile ayrılmasından sonra Yıldızoğlu Şener Şen ile beraber Cihangir’deki bir evde üç buçuk yıl beraber yaşamıştır. Bu dönemlerde bir tesadüf ile Tiyatrocu Muhsin Ertuğrul ile kendi iş yerinde tanışmış ve tiyatro seçmelerine davet edilmiştir. Seçmelerin sonucunun açıklanması ile beraber Kayhan Yıldızoğlu tam olarak yirmi senesini İstanbul Şehir Tiyatrosuna vermiştir.

Usta oyuncu ilk filmini 1966 senesinde çekmiş, toplam olarak 180’e yakın filmde oynamış, pek çok TV dizisi ile ekranlara gelmiş usta bir oyuncudur. Türk sinemasında genel olarak rahip, doktor, profesör, haydut, komiser vb. roller ile seyirci ile buluşmuştur.

Kayhan Yıldızoğlu’nun yaptığı evlilikler

Kayhan Yıldızoğlu ilk evliliğini Türkan Suner Hanımefendi ile yapmıştır. Bu evliliği uzun sürmemiş ve birkaç sene içinde ayrılmışlardır. Yıldızoğlu’nun bu evliliğinden Deniz Yıldızoğlu ve Sibel Yıldızoğlu isimlerinde 2 tane kızı olmuştur. Yıldızoğlu, 2. evliliğini ise 1974 senesinde tanıdığı Suna Yıldızoğlu ile yapmıştır. Sonja Eady (Suna Yıldızoğlu) aslen İngiliz’dir ve Kayhan Yıldızoğlu ile de 1976 senesinde evlenmiştir. Kayhan Yıldızoğlu’nun bu evliliği de uzun sürmemiş ve çift 1979 yılında ayrılmıştır.

Kayhan Yıldızoğlu öldü mü, hayatta mı?

Kayhan Yıldızoğlu’nun hayatta olup olmadığı konusu Google üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Usta oyuncu şuanda Üsküdar Salacak’ta bir apartman dairesinde tek başına hayatını devam ettiriyor. Yani usta oyuncu halen hayatta.

Kayhan Yıldızoğlu’nun yer aldığı dizi ve filmleri

 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)

2015 – Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)

2014 – Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)

2013 – Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)

2013 – Ali Ayşe’yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)

2012 – Evim Sensin

2008 – 2011 – Akasya Durağı

2006 – Selena

2008 – Görgüsüzler

2006 – Sevda Çiçeği

2006 – Unutulmayanlar

2006 – Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

2005 – Miras

2005 – İnadım İnat

2004 – Yabancı Damat

2004 – Kalbin Zamanı

2003 – Ömerçip

2000 – Zart-1 TV

1999 – Bize Ne Oldu

1999 – Kahpe Bizans

1998 – Eşkıya

1996 – Tatlı Kaçıklar

1995 – Çiçek Taksi

1993 – Cümbüş Sokak

1993 – Zirvedekiler

1991 – Varyemez

1990 – Sözde Kızlar

1987 – Hoşgeldin Ramazan

1979 – Nokta İle Virgül Paldır Küldür

1978 – Taşı Toprağı Altın Şehir

1978 – İşte Bizim Hikayemiz

1978 – Kara Murat Devler Savaşıyor

1978 – Hedef

1977 – Güneşli Bataklık

1977 – Kara Murat Denizler Hakimi

1977 – Çakal Avı

1977 – Şıpsevdi

1977 – Yıkılmayan Adam

1977 – Ölmeyen Şarkı

1977 – Bizim Kız

1976 – Adana Urfa Bankası

1976 – Sıralardaki Heyecan-

1975 – Kocam Erkek mi?

1975 – Dadaş Hasan

1975 – Topuz

1975 – Üç Kağıtçılar

1975 – Evcilik Oyunu

1975 – Acele Koca Aranıyor

1974 – Unutma Beni

1974 – Almanyalı Yarim

1974 – Göç

1974 – Kahramanlar

1974 – Unutama Beni

1974 – Kara Murat Kardeş Kanı

1974 – Kara Murat Ölüm Emri

1974 – Ayrı Dünyalar

1973 – Aşk Mahkumu

1973 – Vurgun

1973 – Soyguncular

1973 – Bitirimler Sosyetede

1973 – Bir Demet Menekşe

1973 – Acı Hayat

1973 – Turist Ömer Uzay Yolunda

1973 – Bitirim Kardeşler

1973 – Rabia

1973 – Arap Abdo

1973 – Kabadayının Sonu

1973 – Battal Gazi Geliyor

1973 – Anneler Günü

1973 – Gazi Kadın

1973 – Kara Murat Fatih’in Fermanı

1973 – Balıkçı Osman

1972- Süper Adam Kadınlar Arasında

1972 – Bir Pınar ki

1972 – Malkoçoğlu Kurt Bey

1972 – Yumurcak Küçük Şahit

1972 – Kara Murat: Fatih’ın Fedaisi

1972 – Ayrılık

1972 – Falcı

1972 – Sen Alın Yazımsın

1972 – Hızlı Hızır

1972 – Zulüm

1972 – Ölüm Bebekleri

1972 – Bela Mustafa

1972 – Kadın Yapar

1972 – Yıldırım Ajan

1972 – Kanlı Para

1972 – İtham Ediyorum

1972 – Rüyalar Gerçek Olsa

1972 – Babanın Arkadaşları / L’Amico del Padrino

1972 – Ve Silahını Çekti

1972 – Hayatımın En Güzel Yılları

1971 – Keloğlan

1971 – Kızıl Maske’nin İntikamı

1971 – İpi Boynunda Bil

1971 – Herşeyim Sensin

1971 – Bir Kadın Kayboldu

1971 – Yarın Ağlayacağım

1971 – Gizli Aşk

1971 – Ali Baba Kırk Haramiler

1971 – Yavru İle Katip

1971 – Sevdiğim Uşak

1971 – Bicirik İş Başında

1971 – Bicirik İş Peşinde

1971 – Elmacı Kadın

1971 – Görünce Kurşunlarım

1971 – Hasret

1971 – Hem Döğüş Hem Seviş

1971 – Kurşunla Selamlarım

1971 – Sürgünden Geliyorum

1971 – Toto Kralı

1971 – Fadime Cambazhane Gülü

1971 – Üç Arkadaş

1971 – Gönül Hırsızı

1971 – Oyun Bitti

1971 – Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1971 – Mıstık

1970 – Devler Geliyor – 1970 – Ecel Teri

1970 – Ankara Ekspresi

1970 – Fadime

1970 – Koçum Ali

1970 – Tehlikeli Oyun

1970 – Sevgili Muhafızım

1970 – Şoför Nebahat

1970 – Hayatım Sana Feda

1970 – Arım, Balım, Peteğim

1970 – Buğulu Gözler

1970 – Mazi Kalbimde Yaradır

1970 – Kara Gözlüm

1969 – Kurşunların Kanunu

1969 – Yaralı Kalp

1969 – Gül Ayşe

1969 – İffet

1969 – Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

1969 – Osmanlı Kartalı

1969 – Aşk Bu Değil

1969 – Sabah Olmasın

1969 – Şehir Eşkiyası

1969 – Kaderimsin

1969 – Tarkan

1969 – Acı İle Karışık

1968 – Can Pazarı

1968 – Artık Sevmeyeceğim

1968 – Dağları Bekleyen Kız

1968 – Malkoçoğlu Kara Korsan

1968 – Ömrümün Tek Gecesi

1968 – Leylaklar Altında

1968 – Erikler Çiçek Açtı

1968 – Son Vurgun

1968 – Kara Battal’ın Acısı

1968 – Urfa İstanbul

1968 – Kahveci Güzeli

1968 – Şeyh Ahmet

1967 – Ölüm Saati

1967 – Kara Davut

1967 – Ömre Bedel Kız

1967 – Yaşlı Gözler

1966 – Malkoçoğlu

1966 – Fatih’in Fedaisi




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:22
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KayhanYıldızoğluKimKaçYaşındaHayatı
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