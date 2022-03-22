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Kaybedenler Kulübü 2 Neden Hala İnternette Yok? Kaybedenler Kulübü 2 Yolda Nereden İzlenir?

Birinci filmi ile Türk sinemasında ilklere imza atan Kaybedenler Kulübü filmi geçtiğimiz yıllarda 2.filmi de çıkarmıştı.

22 Mart 2022 Salı 11:17
Kaybedenler Kulübü 2 Neden Hala İnternette Yok? Kaybedenler Kulübü 2 Yolda Nereden İzlenir?
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Birinci filmi ile Türk sinemasında ilklere imza atan Kaybedenler Kulübü filmi geçtiğimiz yıllarda 2.filmi de çıkarmıştı. İkinci filminde kısa bir sonra vizyona girmesi ile birlikte izleyiciler serinin devam edip etmeyeceğini merak ederlerken 2.filmin hala herhangi bir dijital platformda olmaması seyircilerin oldukça canını sıkmış durumda. İnternet ortamında Kaybedenler Kulübü 2 filmine dair herhangi hiç bir görüntünün dahi yer almaması izleyicileri şaşırtıyor. Peki Kaybedenler Kulübü Yolda filmi nereden izlenir? İzlenebilecek bir platform var mı? İşte detaylar haberin devamında yer alıyor..

KAYBEDENLER KULÜBÜ 2 (YOLDA) NEDEN YOK?

Film 2018 yılında vizyonda 10 hafta kalırken bu süre sonrasında ise internette tek bir görüntüsü düşmeyerek bir ilke imza attı. Yayın haklarını koruyan Kaybedenler Kulübü filmi ile ilgili dijital platformlara gelen de bir içeriğin olmaması izleyicileri oldukça yıpratan durumlardan bir tanesi.

Filmi sinemada seyredemeyen milyonlarca kullanıcı internet aramalarında filmi ararken filmin dijital platformlar ile anlaşılana kadar hiçbir yerde olmayacağı söylenildi.

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA GİŞE SAYI VE HASILATI

10 hafta vizyonda kalan Kaybedenler Kulübü Yolda filmi bu süre zarfında 570.313 kez izlendi.

Filmden elde edilen toplam hasılat ise 7.282.619 Türk Lirası.

KAYBEDENLER KULÜBÜ YOLDA BEYAZPERDE ÖZETİ

Kalabalık bir Kadıköy grubuyla Olimpos’ta eğlenceli bir tatil geçiren Kaan ve Mete, motorlarıyla birlikte İstanbul’a doğru yola çıkar. İki kişi olarak çıktıkları yolculukta beklenmedik iki misafir onlara eşlik eder. Türlü planlarla yaptıkları bu yolculuk onlara yolun, yolcuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi olmadığını gösterir. 

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği “Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener yer alıyor.

Son Güncelleme: 22.03.2022 11:28
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