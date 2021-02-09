Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, ilk defa büyük haliyle göründü

Usta şarkıcı ve besteci olan Kayahan, 1999 yılında İpek Tüter ile dünya evine girdi. Mutlu çiftin, 2000 yılında Aslı Gönül ismini verdikleri kız çocuğu doğdu. Mutlu çiftin evliliği, Kayahan’ın 2015 yılında yaşamını yitirmesiyle son buldu.

İpek Tüter, eşinin ölümünden sonra besteci olan Alper Kömürcü ile dünya evine girdi. Kömürcü, güzel eşinin doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile kutlamış oldu.

Fotoğrafta, Kayahan ve İpek Tüter’in kızı Aslı Gönül de bulunuyordu. Neredeyse hiç kameralar karşısına çıkmayan Aslı Gönül’ün güzelliği sosyal medyada konuşuldu.

Aslı Gönül’ün İngiltere’de okula devam ettiği biliniyor.

