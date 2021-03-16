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Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!

İngiltere'de izlenme rekorları kıran televizyon programı ile yükseliş yakalayan model Katie Salmon Duabi'de tatil yaparken yakalandı.

16 Mart 2021 Salı 19:40
Katie Salmon'ın Dubai kaçamağı!
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İngiltere'de yayımlanan ve izlenme rekorları kıran televizyon programı ile adını milyonlara duyuran model Katie Salmon bu sefer Dubai'de tatil yaparken görüntülendi.

21 yaşındaki ünlü model sessiz sedasız çıktığı Dubai tatilinde paparaziler tarafından sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

Üzerinde turuncu bikinisiyle karşısında paparazzileri gören Katie Salmon aldırmadan sahilde yürüyüş yaptı görmezden geldi.

Salmon'un güzelliği kadar vücuduna yaptırmış olduğu dövmeleride dikkatleri çekti.

Sanal alemi aktif kullanan modeller arasında yer alan ve yaptığı iddialı paylaşımlarıyla ününe ün katmaya devam eden Salmon magazin basını tarafından dikkatle takip ediliyor.

Güzelliği ile dikkatleri devamlı üzerine çeken Salmon, geçtiğimiz aylarda ‘göğüs estetiği yaptırdığı’ haberleriyle epey gündemde yer almıştı.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:40
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Katie SalmonKatie Salmon Paylaşımı
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