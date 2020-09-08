Katie Holmes yeni sevgilisi Emilio Vitolo ile ilk kez görüntülendi

Ünlü oyuncu Katie Holmes yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Güzel oyuncu meslektaşı Tom Cruise ile ayrıldıktan sonra Jamie Foxx ile nişanlanmış ardından Foxx ile de ayrılmıştı. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu şimdi de yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

Katie Holmes’un yeni sevgilisinin ünlü şefolduğu öğrenildi. İlk kez kameralara poz veren çiftin Manhattan’da Peasant Restaurant adlı mekanda yemek yedikleri ve uzun süre başa sohbet ettikleri görüldü. Çift ilerleyen dakikalarda samimi görüntüler verdi. Katie Holmes sevgilisine sarılırken sevgilisi Vitolo’da sevgilisini öptü. Çiftin romantik anları kameralara yansıdı.