Katie Bell'den cesur paylaşımlar geldi

25 yaşındaki ünlü amerikalı model Katie Bell sanal alemde yaptığı cesur ve iddialı paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Bazen yaptığı iç çamaşırsız paylaşımlarıyla takipçilerini baştan çıkartan ABD’li model Katie Bell, bu sayede Instagram’dan 1.9 milyon takipçiyi aştı.

Instagramı aktif kullanan güzel model verdiği bikinili paylaşımlar ile kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Bell ayrıca iddialı pozlarının altına hayranlarının ilgisini çeken notlar da düşmeyi ihmal etmiyor.

Son olarak göğüs dekolteki bir paylaşım yapan ve bu paylaşımının altına 'İmagine(Hayal etmek)' notu düşen Bell'in bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

İşte ünlü amerikalı model Katie Bell'in birbirinden iddialı o cesur pozları